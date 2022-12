Omar De Marchi ratifica que enfrentaría a Alfredo Cornejo por la Gobernación

En medio del estallido que sufrió la interna del Frente Cambia Mendoza como consecuencia del enfrentamiento entre radicales y una parte del PRO mendocino, MDZ Radio entrevistó al diputado nacional Omar De Marchi, quien habló al respecto y manifestó que le gustaría competir en una elección contra el senador nacional y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El núcleo del problema del oficialismo es que los dirigentes del PRO sostienen que los radicales son quienes, de manera unilateral, gobiernan la provincia. Por ello De Marchi busca consensos entre socios políticos y también con la oposición, para que “Mendoza no sufra la atomización de un movimiento sobre otro, practica que llevó adelante el kirchnerismo entre el 2007 y el 2011”, asegura el legislador nacional.

“Si lo que hacés desde el Gobierno es romper el resto de los partidos, la consecuencia es una atomización muy al estilo kirchnerista, en donde Cristina Fernández de Kirchner sacaba la mayor cantidad de votos y no tenía una oposición. Eso no le sirve al propio Gobierno a la hora de crear políticas para sus ciudadanos. En Mendoza no hay que hacer lo que hizo el kirchnerismo en Nación”, señaló el referente del PRO local, que responde a Horario Rodríguez Larreta a nivel nacional.

En cuanto a sus deseos de gobernar Mendoza, y pese a que Rodolfo Suarez le manifestó a MDZ que ve a Alfredo Cornejo como el próximo gobernador de Mendoza, Omar De Marchi piensa que lo mejor es optar por el diálogo para mantener la institucionalidad del oficialismo. Sin embargo, si la gestión gubernamental sigue en manos del radicalismo y estos cambian el viraje de gobierno, el diputado está dispuesto a competir.

Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo.

Sobre esto, MDZ Radio fue al grano: "Si Cornejo es candidato, ¿a Omar De Marchi le gustaría enfrentarlo, ya sea en unas PASO o en elecciones generales? ¿Se imagina compitiendo contra él?".

A lo que el diputado respondió: "Lo que me imagino es competir, en todo caso de un programa de gobierno que sea distinto al nuestro. Si fuera igual, tendríamos que discutirlo y encontrar afinidades. Si no fuera igual y ese plan de gobierno no existiera, sí, claro que nos gustaría. Pero lo que hay que poner en la mesa, por encima de las personas o de los nombres de las personas, es qué queremos hacer con la provincia".