La Ley de Alquileres cayó en la grieta y fracasó la sesión en Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados no consiguió reunir quórum para sesionar esta tarde luego de que Juntos por el Cambio ratificara su decisión de no bajar al recinto. Desde el Frente de Todos intentaron convencer a la oposición sumando al temario del día la nueva ley de alquileres pero pero la postura no cambió.

"El oficialismo llamó a una sesión unilateralmente. Cuando advirtió que no tenían quórum hizo una picardía: ampliar el temario para intentar 'seducir' a JxC. No somos tontos. Se debe consensuar sin trampas y priorizar la agenda de los argentinos de a pie. No daremos quórum", había expresado el presidente del bloque radical Mario Negri.

"Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando que no pueden esperar caprichos de nadie", agregó.



La sesión especial solicitada por el Frente de Todos (FdT) estaba convocada para las 13 pero se postergó su inicio en búsqueda de acuerdos.

El Frente de Todos confiaba en contar con el apoyo del interbloque Evolución que conduce el radical Rodrigo de Loredo, algo que finalmente no ocurrió.

Entre los temas a tratar aparecían el proyecto de moratoria previsional, la creación de nueve universidades nacionales en diferentes provincias del país y acuerdos internacionales.