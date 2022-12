El sindicalista K que sepulta el plan de reelección de Alberto Fernández

El diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, llegó a Mendoza este viernes para participar de la asunción de autoridades de la delegación local de la central sindical. Durante su paso por la provincia, el dirigente sindical aseguró que Alberto Fernández “cumplió una etapa” y lo bajó de una posible reelección. Indicó que el Frente de Todos el año que viene debería tener una “conducción colegiada” que resuelva la candidatura presidencial del espacio y donde Cristina Fernández de Kirchner juegue un papel central, pese a su decisión de no ser candidata.

Entrevistado por MDZ, el sindicalista alineado con el kirchnerismo afirmó que las políticas del Gobierno nacional para combatir la desigualdad y la pobreza se quedaron a mitad de camino y que hoy son una deuda pendiente. Asimismo, cuestionó que la gestión de Fernández no tuvo la capacidad de ordenar la formación de precios, pero destacó que tiene expectativas de que para el año que viene pueda estabilizar la economía y evitar una devaluación.

Respecto del anuncio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de que no será candidata a nada en 2023, Yasky manifestó que “es una decisión que sorprendió a muchos de los que postulamos y que seguimos creyendo que Cristina sería la mejor candidata a presidenta”.

Afirmó que esta determinación “tiene un lado ejemplar” y que se trata de un hecho “inusual” en la política argentina. “Todos sabemos que la especulación que se hacía desde muchos sectores de la oposición y de los grandes medios era que Cristina iba a ampararse en una candidatura para tratar de asegurarse la continuidad de los fueros. En este país donde es tan raro una actitud de grandeza de un político, que Cristina Kirchner diga que no va a ser candidata es un hecho inusual”, expresó.

De todas maneras, el líder de la CTA consideró que si la expresidenta “no va a ser candidata, tiene que ser una figura clave dentro del Frente de Todos y en la política argentina”.

“Este va a ser un año que va a pasar a la historia porque hubo un intento de magnicidio. Fue el año en que se intentó asesinar a una vicepresidenta en ejercicio. Por eso creo que es muy importante el papel de Cristina en la política argentina. Ella es la cabeza principal del movimiento nacional peronista, del kirchnerismo, y necesitamos refundar un pacto democrático”, advirtió.

En este sentido, señaló que “para reordenar el frente, para definir su estrategia, para darle al peronismo otra vez esa capacidad de transformar sobre todo las desigualdades y para discutir un pacto democrático, es clave la figura de Cristina”.

Profundizando ese rol en el que ubica a la vicepresidenta, el sindicalista dijo que “debería tener un papel fundamental en la constitución de un ámbito colectivo que resuelva la candidatura a nivel nacional”. “Cristina tiene la gran responsabilidad, a partir de esto que anunció, de ser la que pueda construir una ingeniería política que le dé al Frente de Todos lo que hasta ahora no tiene, que es una conducción colegiada”, subrayó.

Al mismo tiempo, Yasky descartó la posibilidad de una reelección del presidente en 2023. “Pienso que Alberto Fernández cumplió una etapa y que nosotros necesitamos mostrar, frente a una ciudadanía que vivió estos años con mucho agobio, la posibilidad de una candidatura que renueve esperanzas”, sentenció.

Pero evitó nombrar a posibles aspirantes a competir por la candidatura presidencial del Frente de Todos. “Hay muchos que pueden ser potenciales candidatos, algunos están en cargos de Gobierno, en las provincias, pero creo que hoy no siendo Cristina hay que empezar prácticamente de cero esa discusión”, sostuvo el dirigente sindical.

Por otra parte, el titular de la CTA expresó que la salida de la pandemia ha encontrado a Argentina con “una realidad social todavía más dura que la que teníamos antes, con más desigualdad y más pobreza”. En tanto, planteó que “las políticas del Gobierno que intentaron dar respuesta quedaron a mitad de camino. Tenemos una deuda pendiente en términos distributivos”.

No obstante, resaltó como positivo que a nivel nacional han crecido el empleo y la economía pero que hoy existen tres temas importantes a resolver que son la inflación, la situación de retraso salarial y la informalidad laboral.

“Creo que el gobierno de Alberto Fernández apostó a un diálogo con los grupos empresarios que fue infructuoso y no dio resultados. Ni bien asumió el Ministro de Economía se convocó a un congreso de precios y salario que tenía dos turnos, el primer día fuimos todos los sindicatos y el segundo no fue ningún empresario. Es un gobierno que pese a que el presidente el otro día dijo que apuesta al diálogo, no tuvo la capacidad de ordenar un aspecto fundamental de la economía que era la formación de precios”, criticó Yasky.

Agregó que “hoy estamos viendo como una buena noticia tener menos de 5 puntos de inflación. Eso habla a las claras de que hay que hacer todavía mucho para mejorar la situación. Creo que el gran problema fue que no hubo capacidad de distribuir el esfuerzo y la carga. Hacía falta una política que contuviera el abuso en la remarcación de precios. Hacía falta una política que estimulara a los sectores del empresariado pyme y hacía falta una política que tratara de equilibrar el esfuerzo en términos del sistema tributario”.

En cuanto a las perspectivas económicas para el 2023, el dirigente sindical sostuvo que “más que un moderado optimismo, se puede hablar de la expectativa de que se pueda cumplir el objetivo de estabilizar la economía en un punto que no nos arrastre a la devaluación. La devaluación que algunos grupos empresarios piden significaría un estallido de pobreza para la mayoría de nuestro pueblo”.