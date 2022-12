El duro calificativo que usó un senador mendocino para criticar a Massa y cuestionar la inflación de noviembre

El senador radical Martín Kerchner fue muy crítico con el Gobierno nacional tras conocerse la inflación del mes de noviembre en Argentina que bajó al 4,9%. “Sin ninguna intención de atacar los problemas de fondo, el Gobierno Nacional muestra que Índice de Precios al Consumidor (IPC) está bajando gracias al programa `precios justos’, el cual no es representativo de lo que compra la gente todos los días. Es cosmética massista”, dijo.

"La inflación de alimentos y bebidas -no alcohólicas- terminó dando cerca de 3 puntos porcentuales a nivel nacional en noviembre, cuando el mes anterior había dado el doble (más de 6 puntos). ¿Qué medida mágica habrá hecho la administración de Alberto Fernández? Pensemos posibles respuestas. ¿El Gobierno nacional habrá presentado un plan de estabilización serio y completo de todas las variables de la economía? No, para nada, ni noticias de eso, busquemos por otro lado. ¿El Gobierno nacional habrá anunciado una fuerte baja del gasto público y de la emisión monetaria en el último mes? No, al contrario, en la semana se conoció que aumentaron el gasto para los últimos 20 días de diciembre en la friolera de 1,53 billones de pesos (2 veces el presupuesto anual para Mendoza), y encima la emisión monetaria sigue creciendo fuerte, por la compra de dólar soja. Bueno, tengamos paciencia. ¿Quizás habrán anunciado un fuerte incremento en las reservas del BCRA? Tampoco, para nada, las reservas languidecen hace rato, y apenas responden gracias al dólar soja II, que encima termina en pocos días, como si fuera un Black Friday", sostuvo Kerchner.

"Entonces… ¿Qué inventó Massa esta vez? Un programa llamado “precios justos”, que permite aumentar al ritmo del 4% mensual, y cuyos valores el Indec toma para armar buena parte del índice de alimentos y bebidas del IPC", analizó.

"¿Entonces es cosmética pura? Sí, es cosmética pura. No bajan el gasto público ni la emisión monetaria seriamente, no aumentan las reservas en forma sustancial, no presentan un plan completo con metas plurianuales de desindexación, no corrigen la bola de Leliqs, solo maquillan, tomando de tonto al ciudadano, al consumidor, a usted, a mí, haciéndonos creer que esta baja de precios es sustentable", atacó el senador radical mendocino.

Y cuestionó luego los festejos y celebraciones que hubo por parte del oficialismo nacional por estos números. "¿Pero qué festejan entonces? Nada, es cinismo puro. Cerruti, la vocera del presidente, dijo 'estamos en un proceso de baja de la inflación, lo notamos todos los que vamos al supermercado'. Se burlan de nosotros, estos tipos no pisan el supermercado, ni el almacén de barrio, no tienen idea de lo que cuesta llegar a fin de mes, de lo que se han atrasado los salarios".

"Lo único que están haciendo es ganar tiempo, pateando para adelante el problema, el famoso “plan llegar” de Massa, 'llegar a los dólares de la cosecha gruesa en marzo', 'llegar a las elecciones', llegar, zafar, pero nunca dar la cara a la sociedad y encarar en serio los problemas. Puro escapismo, eso es Massa", consideró.

"Mientras tanto, la inflación interanual ya está en el 92,4%, casi 3 dígitos, casi 100%, que no veíamos hace décadas. De hecho, la inflación de prendas de vestir y calzado ya está en 112,2% anualizada, como si la ropa no fuera algo básico y esencial para la gente. La pobreza de ingresos ya está en el 43,1% de la población, según la UCA, y con riesgo de seguir escalando", subrayó.

Y sentenció: "No hay que confundirse. A Massa, Alberto y Cristina no les interesa en lo más mínimo el bolsillo de la gente, su economía y su bienestar. Como dicen los jóvenes, solo la están “careteando” en la lucha contra la inflación. Lo único que les interesa es llegar al final del mandato, pero al ciudadano le hacen cada vez más difícil llegar a fin de mes, y encima le maquillan las estadísticas. ¡Nada para festejar!".