La dura frase con la que Luki Grimson definió a Ramiro Marra y a Alberto Fernández

El militante del frente Patria Grande, Luki Grimson, dialogó con MDZ respecto a los jóvenes que se quieren ir del país y las posibilidades que le deparan al futuro argentino. Asimismo, éste se animó al ping pong del diario y definió al presidente Alberto Fernández como una "decepción" y al diputado de Libertad Avanza, Ramiro Marra, como "total violencia".

Luki Grimson destacó en entrevista con MDZ que el liberalismo del diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, se "aprovecha de cierta situación especialmente con la juventud". El militante afirmó que "figuras como Milei y Patricia Bullrich son mentores de la angustia" y que "se aprovechan de un malestar social especialmente entre les pibis para profundizar ese malestar y para proponer cosas que que ya fracasaron".

- ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que se quieren ir del país?

- Hay muchísimos motivos para entender lo mal que estamos hoy en términos de pensar las dificultades que tenemos hoy como juventud. Estamos en un momento donde es muy difícil vivir mal en nuestro país pero también en el mundo. Muchas veces me pregunto digo si realmente yéndose del país uno va a encontrar una situación mejor respecto a las posibilidades de conseguir laburo. Respecto a cómo uno estudia, a cómo uno vive en general.



- ¿Cómo profundizarías esa idea?

- Obviamente muchos por ahí se están yendo del país por oportunidades laborales pero me parece que también hay que poder pensar porqué uno lo hace y también poder escapar a ciertos discursos que intentan imponernos desde los medios de comunicación. Intentan construir digamos una idea de que supuestamente la mayoría de les jóvenes se estarían yendo del país cuando después vemos que no es tan así. Y que efectivamente los motivos pueden ser muchos pero siempre está la posibilidad de volver y de que podamos construir un futuro mejor acá o allá colectivamente.



- Ahora te quiero exponer al ping pong MDZ. Te voy a nombrar personajes y me tenés que hacer lo primero que se te venga a la cabeza.

- Diego Armando Maradona.

- Historia.

- Papa Francisco.

- Sociedad.

- Alberto Fernández.

- Bastante decepción.

- Ramiro Marra.

- Total violencia.

- Sebastián villa.

- Fútbol.

El diputado de Libertad Avanza, Ramiro Marra, por su parte reaccionó a la definición de Luki Grimson: "Violencia es que tu gobierno deje a 6.900.000 niños sin techo y sin comida. Pero bueno, vos pensas que los problemas se resuelven hablando con la 'e'".