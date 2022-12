El mensaje "antimufa" de Rodolfo Suarez ante el posible viaje de Alberto Fernández al Mundial

El gobernador Rodolfo Suarez se refirió este jueves a la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández viaje a presenciar la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección argentina y la de Francia. El mendocino afirmó que no le parece mal que asista al partido y lanzó un irónico comentario sobre la participación de los políticos en estos certámenes y el eventual mote de "mufa". En tanto, una vez más volvió a llamar a la prudencia de cara al último encuentro del torneo, tras el anuncio de restricciones horarias en la circulación de colectivos (no habrá servicio entre las 14 y las 18) y el mandatario provincial apeló a la solidaridad para evitar desmanes.

"Los que nos dedicamos a la función pública por ahí no queremos ir a estos eventos porque si llega a perder van a decir que es mufa", afirmó Suarez este mediodía al ser consultado sobre la posible concurrencia del Jefe de Estado al partido del domingo.

El gobernador puso de ejemplo la participación del presidente de Francia, Emmanuel Macron y mandatarios de otras naciones al principal evento deportivo del mundo. "Yo veo el caso de Macron o de otros países que pueden asistir porque en realidad es que si hay un tema que nos une a los argentinos es el fútbol, aquí no hay grieta, tenemos la misma camiseta. A mí, si tuviera que ir no me parece mal, pero es una decisión personal de él", manifestó.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo provincial también habló del operativo de seguridad dispuesto por el Gobierno de Mendoza para el domingo, tras los incidentes que se produjeron en el centro mendocino durante los festejos del martes por el pase a la final.

"La alegría hay que canalizarla sanamente, esa es la reflexión que uno puede hacer. Nosotros estamos muy felices con lo que está pasando con nuestro seleccionado pero también nos pone muy felices si tenemos un pueblo que respeta la seguridad de las personas y los bienes públicos. Si nosotros dañamos un colectivo significa que el lunes hay gente que no va a tener ese medio para ir a trabajar", remarcó, tras participar de la entrega de certificados del programa “Mendoza Futura” en el estadio Aconcagua Arena.

"Independientemente del resultado tenemos que estar muy contentos por el logro de estos chicos que son un ejemplo para todos y hacer un festejo con alegría y con respeto", expresó respecto a Lionel Messi y los jugadores de la Selección argentina.

El último martes se registraron incidentes en el kilómetro cero por lo que el gobernador pidió festejar en otros puntos de la provincia. "Convocamos a que vaya cada uno a la plaza de su barrio que es una linda manera de festejar y que lo que se haga se haga con paz y alegría", subrayó.

"Hemos tenido muchas atenciones en los hospitales por estos temas. Entonces hay que hacerlo con alegría, respetando y si es posible en la plaza del barrio con los vecinos y las vecinas", concluyó.