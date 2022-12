Javier Milei se emocionó al dar un gran paso en su carrera académica

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, recibió el doctorado en Honoris Causa en la universidad ESEADE. El título fue entregado por el doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, Alberto Benegas Lynch. El legislador se llenó de emoción y profundizó sobre la teoría económica y su desarrollo académico.

Alberto Benegas Lynch habló previo a la entrega del diploma doctoral y expresó su orgullo respecto a las ideas de Javier Milei. "Tengo el privilegio de entregarle el doctorado en Honoris Causa a Javier Milei. Como ha dicho mi querido amigo Armando Ribas, Alberdi era un milagro argentino. Yo he dicho muchas veces: Javier Milei es un segundo milagro argentino", destacó el docto en Economía.

El distinguido académico luego aclaró el que el discurso moral, institucional, jurídico, económico del diputado no se ha oído en nuestro país en los últimos 80 años y expresó que "no hay que poner toda la responsabilidad en los hombros de Javier Milei; todos debemos aportar nuestro granito de arena".

Javier Milei comenzó su discurso agradeciendo a todas las personas que lo acompañan en "El camino del libertario". Entre ellos están "el jefe", Karina Milei, los diputados de Libertad Avanza, Ramiro Marra y Victoria Villarruel, la activista liberal Lilia Lemoine, el dirigente Nicolás Emma, entre otros.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

La charla del ícono del liberalismo argentino tuvo dos bloques: la experiencia personal de éste con la teoría económica a lo largo de los años y el problema de los neoclasicistas.

Javier Milei como introducción expresó: "Los economistas neoclásicos se enamoraron tanto del modelo de equilibrio general a punto tal de llegar a la situación ridícula de que cuando la vida real no mapea con el modelo se enojan y lo llaman falla de mercado. Hemos llegado a un auténtico disparate. Explicaré porqué la forma que adaptó la economía neoclásica termina siendo funcional al socialismo".

El diputado liberal señaló la obra más conocida del economista Adam Smith como la "Investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones". Éste remarcó que se trata de "volver a las bases del crecimiento" y que allí descansa "lo que hace ricas a las personas". El eje central de la contribución de Smith es un modelo de crecimiento económico.

El diputado de Libertad Avanza @JMilei emocionado por recibir el doctorado en Honoris Causa entregado por el distinguido académico @ABENEGASLYNCH_h @mdzol pic.twitter.com/SnZDHQhZ92 — Ignacio Salerno (@SalernoTiti1) December 13, 2022

Javier Milei pidió que se disfrute "el privilegio de estar frente a uno de los cinco economistas más grandes de la historia: Alberto Benegas Lynch". El legislador luego habló del concepto de "lo mío es tuyo y lo tuyo es mío" expresando que "se define como ignorancia, el socialismo es un error teórico o peor, es el resultado de gente fatalmente arrogante; créanme, decir que los políticos son fatalmente arrogantes es poco".

El diputado profundizó sobre su camino económico: "Venía dando clases de teoría microeconómica desde los 20 años y explicando que los monopolios eran malos y que las estructuras de mercado eran malas. Cuando uno mira la pobreza previo a este fenómeno impresionante de crecimiento, el 95% de la población vivía con el equivalente de menos de un dólar diario. En el año 2000 ese número había caído al 15% y previo a la pandemia 5%. La pregunta era cómo algo que había sacado tanta gente de la pobreza podía ser malo".

"Es shockeante. Cómo algo que generó tanta prosperidad sea tenido en cuenta por la teoría económica como algo malo. Ahí me di cuenta de que algo andaba mal y me pasó algo maravilloso. Una persona que trabajaba conmigo me pasó un artículo que se llama "El monopolio y competencia" de Murray Rothbard", agregó el economista. El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, junto al doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, Alberto Benegas Lynch.

Javier Milei continuó contando su experiencia con Murray Rothbard. "Lo leí en una noche y me di cuenta de que todo lo que estuve enseñando en estructura de mercado en los últimos 20 años estaba todo mal. Ahí me volví austríaco. Recuerdo que me metí en la página de la librería y me compré 20 libros y me dejé la plata para darle de comer al Conan y el taxi. Empecé de leer de manera intensa y empezó este camino maravilloso. Ahí empecé a encontrarle sentido a las cosas", profundizó el economista.

El diputado explicó el concepto determinante: "El argumento de Rothbard es maravilloso. Supongamos que hay 10 empresas que venden celulares y aparece una que vende un mejor celular, con mejor calidad y a mejor precio. ¿Qué va a pasar con las 9 restantes? Van a ir a la quiebra. Entonces, ¿me voy a enojar con ese? Cuando uno va a Adam Smith entiende que monopolio es cuando está el órgano de represión llamado Estado. Éste asegura la quintita del que vende".

El diputado contó que compartió escenario en una entrega de premios con el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, y que tuvo una importante diferencia teórica. "José Luis arranca su discurso y dice que el único motivo por el cual existen los impuestos es debido a las fallas de mercado que viene a corregir el Estado. Cuando me toca a mí digo que las fallas de mercado no existen. Si usted cree que hay un fallo de mercado le sugiero que vaya y revise si no está metido el Estado en el medio. Si encuentra que el Estado no está ahí algo está mal. No existen las fallas de mercado", sentenció Javier Milei en la universidad ESEADE. El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei en ESEADE.

El ícono del liberalismo argentino luego afirmó que "los economistas no saben definir el mercado" y que es un ejercicio divertido preguntarles la cuestión. Javier Milei por su parte dio la definición que utiliza: "El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. No pueden haber fallos. No quiere decir que no se equivoquen pero no existen por definición. El intercambio es voluntario".

"El punto era: dónde se arruinó esto. Para ver eso era necesario volver a Adam Smith. Las dos ideas de fuerza que uno recuerda siempre de esta obra; la fábrica de alfileres y la mano invisible. La primera dice que una persona sola no puede producir más que 20 alfileres por día pero cuando fraccionan esa actividad en 15, la producción per cápita salta a 4.000. Eso se llama rendimiento creciente. La mano invisible determina que cada uno guiado por su propio interés contribuye al bienestar general", agregó el economista.

El diputado luego señaló que "hay un personaje nefasto para la historia de la humanidad: Vilfredo Pareto". El economista lo definió como: "El ideólogo del populismo. Fue el inspirador de Mussolini cuando encuentra determina sus ideas respecto a la distribución del ingreso. Descubre que debajo de la media estaba el 80% de la población. Entonces el negocio era decirles que le iban a sacar la plata a los ricos para dársela a los pobres. Permitía acceder al 80% de los votos".

"En ese contexto aparece la idea de la justicia social. Dentro de estas cosas que propone Pareto aparece algo que parecía razonable hasta que la mezclamos con la matemática: el óptimo de Pareto, es decir 'mejorar a la gente sin perjudicar a nadie'. Imposible", agregó el legislador.

Javier Milei terminó la charla afirmando que "nos enojamos con la realidad y la llamamos fallo de mercado" y que hay "tipos bien intencionados que pasan a ser funcionarios al socialismo por dejar la puerta abierta a la intervención".