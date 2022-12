El duro comentario de un militante de Grabois para Javier Milei

El militante del frente Patria Grande, Luki Grimson, dialogó con MDZ respecto al panorama político de las próximas elecciones. Afirmó que el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, "se aprovechan de un malestar social entre les pibis para profundizar ese malestar y para proponer cosas que que ya fracasaron".

- Si te nombro al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, ¿qué me decís?

- Como diputado la verdad es que viene haciendo bastante poco. En general está faltando más a las sesiones que trabajando. No sé si presentó algún proyecto. En su carácter de diputado me parece que hay que preguntarse qué está haciendo ahí y para qué está cobrando ese sueldo. Después más allá de eso, me parece que hoy hay una parte de la juventud que se siente interpelada por las ideas de Milei. Creo que hay que preguntarse qué es lo que implica eso.

- ¿Qué es lo que crees que implicaría que Milei gane trascendencia?

- Milei muchas veces se aprovecha de cierta situación especialmente con la juventud. Figuras como Milei y Patricia Bullrich son mentores de la angustia. Se aprovechan de un malestar social especialmente entre les pibis para profundizar ese malestar y para proponer cosas que que ya fracasaron. Me parece que lo más importante es que podamos dar las discusiones necesarias y creo que así se le va a terminar cayendo la careta a Milei. Porque inventan también que hay supuestamente una especie de totalitarismo progre al cual se oponen. Inventan ahí todo un fantasma pero que justamente creo que tenemos que desarmar para pensar realmente cómo salir de esa situación de tanto malestar.

- Si lo tuvieras en frente, ¿qué le dirías?

- Tengo muchísimas cosas para decirle a Javier Milei. Lo importante es que deje de mentir y que deje de ser tan violento si tanto le preocupa a la juventud y el país. Y que se le va a caer la careta muy fácil si sigue inventando tantas cosas. Porque en realidad lo que quiere la juventud es otra cosa y creo que tiene que saber que nosotres vamos a demostrar que nuestra angustia y nuestra bronca va a ser en realidad el motor para las transformaciones que necesitamos.

- ¿Te gustaría que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata para 2023?

- Lo que necesitamos el año que viene es una alternativa de Gobierno que sea realmente popular. Que pueda realmente hacer que que el pueblo viva bien, que el pueblo viva feliz. Que baje la pobreza de forma urgente, que solucione los temas económicos y que trabaje digamos en una agenda de ampliación de derechos. Me parece que si es Cristina quién tiene que ser candidata para construir esa alternativa tendrá que ser Cristina. Si es otro compañero o compañera tendrá que ser otro compañero o compañera. Me parece que Cristina tiene una referencia indiscutible, histórica, de nuestro campo nacional y popular y me parece que lo importante es que ella pueda estar también ahí discutiendo cómo se va a construir realmente esa alternativa. Para mí hoy es mucho más importante poder discutir cuál va a ser la agenda o el programa de ese gobierno que quién va a ser el nombre del candidato candidato perfecto.