Alberto Fernández rompió el silencio y habló sobre el renunciamiento de Cristina Kirchner: "No hay que jubilar a nadie"

A tres años del comienzo de su mandato, el presidente Alberto Fernández hizo un balance de su gestión y habló de las internas dentro del Frente de Todos de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

En una extensa entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia, Fernández volvió a reclamar una PASO dentro del peronismo y puso en duda el renunciamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la posibilidad de ser candidata.

"Todo eso es prematuro. Respeto mucho la decisión de Cristina. Lo que está diciéndole a la Justicia es 'no voy a buscar fueros, sepan que no tengo miedo a que alguno de ustedes intente meterme presa'", sostuvo el mandatario en diálogo con Perfil.

Al ser consultado sobre el renunciamiento de Cristina a ser candidata, Fernández aseguró: "Su palabra es su palabra, y no pondría en duda su palabra".

Alberto Fernández pidió una PASO en el peronismo

"En política aprendí a no jubilar a nadie, a no sacar a nadie de la carrera. Lo que quiero es buscar el candidato que nos garantice el triunfo; si ese soy yo, seré yo, y si no, será otro y lo voy a acompañar con mucho placer", sostuvo Fernández.

El presidente evitó referirse a las chicanas lanzadas desde La Cámpora, con Máximo Kirchner y Andrés Larroque a la cabeza. "Son opiniones de ellos", aseguró bajándole el tono al enfrentamiento.

"Con Cristina tenemos comunes denominadores, y tenemos diferencias en algunas miradas puntuales. Ha habido una actitud mediática de ocultar las cosas ponderables de la Argentina", agregó Fernández.

Y completó: "Cuando tenemos desavenencias soy un Chirolita. La verdad es que si tenemos diferencias es porque precisamente no lo soy. Soy alguien que quiere y respeta mucho a Cristina Kirchner, pero soy Alberto Fernández. Tengo mis propias miradas, mis propias visiones, valoro mucho las miradas de Cristina, las respeto por sobre todas las cosas, pero necesariamente no pensamos igual en algunas cosas. En este tiempo el presidente soy yo, y el que tiene que tomar las decisiones soy yo. ¿Por qué se enoja Cristina conmigo si hago lo que ella pide?".

"Cristina, que me conoce, nunca quiso hacer un títere de mí, sabe que no soy eso. Entonces no es que Cristina lo intentó y le salió mal. Cristina siempre me ha respetado en ese sentido, lo que pasa es que hubo momentos, con la dinámica vertiginosa que vivimos en estos tres años, en donde nos descubrimos con miradas diferentes y ahí predominó mi decisión, no la de ella", cerró el presidente.