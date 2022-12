Más de la mitad de las provincias no tendrán PASO en 2023

Después de un año de idas y vueltas, la intención que impulsaron algunos gobernadores de cancelar las PASO a nivel nacional no prosperó, pero esa idea sí prendió en distintas provincias, por lo que en 2023 serán más los distritos que no vayan a primarias. En total, catorce no irán a las primarias, mientras que ocho las mantendrán.

La última provincia en modificar su ley electoral fue Chaco, que esta semana aprobó en la Legislatura la suspensión de las PASO para 2023 y la habilitación de candidaturas múltiples para cargos ejecutivos.

Así, se sumó a la lista de Salta y Catamarca, que en los últimos meses también decidieron cancelar sus primarias, con distintos argumentos.

En cada distrito se repitió el fuerte rechazo de la oposición, integrada por Juntos por el Cambio, que a nivel nacional también cuestionó el intento de algunos diputados de suspender las PASO en todo el país por cuestiones de ahorro económico.

Con este nuevo cronograma el año que viene no tendrán primarias catorce provincias argentinas, mientras que ocho sí visitarán las urnas para elegir a sus candidatos y otras dos no tendrán comicios.

Entre los catorce distritos que no tienen PASO están San Juan, Salta, Chaco, Catamarca, San Luis, Córdoba, Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Misiones, Tucumán, Formosa, La Rioja y Río Negro.

En tanto, sí tendrán primarias Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

Las dos provincias que no tienen elecciones son Santiago del Estero y Corrientes, que por distintas intervenciones judiciales están desfasadas del resto y no eligen autoridades provinciales en 2023.