Ulpiano Suarez confesó sus intenciones de ser gobernador y opinó de la estrategia de Daniel Orozco

La danza de nombres de candidatos para conducir Mendoza a partir de 2023 sigue tomando forma, en especial en el núcleo del radicalismo. Era un secreto a voces que el intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, forma parte de la lista de dirigentes que ocupan un lugar entre los aspirantes, pero la cautela venía siendo su estrategia. Sin embargo, este lunes admitió tener intenciones de adquirir protagonismo en las filas de Cambia Mendoza. "Sí, me gustaría ser gobernador porque la verdad es que amo a esta provincia", deslizó. Al mismo tiempo dejó entrever sus diferencias con los métodos del jefe comunal de Las Heras, Daniel Orozco, quien se adelantó a sus pares y ya hace campaña sin misterio de por medio, pero sin confirmación de consenso dentro el oficialismo provincial.

Suarez presentó este miércoles en la Nave Cultural el Plan de Obras Urbanas para el próximo año, donde -además de detallar aspectos de las ejecuciones que encarará la Ciudad- dialogó con la prensa y no ocultó sus ganar de tomar las riendas provinciales.

En un principio mencionó que él es intendente hasta que concluya su mandato en diciembre de 2023, por lo que -ante la pregunta de si eso significa un cambio de rumbo hacia la gobernación- indicó: "Lo dije para ser coherente con lo que vengo manifestando. En marzo dije ante el Concejo Deliberante que iban a tener a un vecino trabajando hasta el último día como intendente. Tengo un gran compromiso. Sería faltarles el respeto, cuando queda un año, sacarle horas de gestión para estar pensando en ser otra cosa".

"Soy intendente hasta el 10 de diciembre de 2023. Ojalá que para a partir de la gestión que hayamos ejecutado para esa fecha podamos tener el voto de confianza de los vecinos para seguir consolidando una ciudad sostenible. Pero también soy parte de un equipo que viene liderando un proyecto político que comenzó en diciembre de 2015 con Alfredo Cornejo y que ha continuado con Rodolfo Suarez. Es un partido que quiere que el próximo gobernador sea del radicalismo para dar continuidad", comentó.

"Seguramente el próximo año sea tiempo de definiciones de los candidatos porque hay muchos dirigentes planteando planes con grandes ejes y nosotros somos parte de un equipo que está gestionando sin parar desde diciembre de 2015, que puso en orden al Estado y que volvió a prestar servicios que no prestaba durante el peronismo", subrayó.

Y agregó sin más rodeos: "Sí, me gustaría ser gobernador porque la verdad es que amo a esta provincia. Lo veremos y se decidirá dentro de nuestro espacio. En esto no me voy a poner colorado, me gustaría serlo. Pero sería de un egoísmo tremendo ser el próximo gobernador. No es Ulpiano Suarez quien define porque somos parte de un equipo.

Su visión sobre Daniel Orozco

El intendente de Las Heras ya tomó la posta y se autopercibe como candidato a gobernador, pese a que todavía no hay definiciones en Cambia Mendoza y sabiendas de que el senador nacional Alfredo Cornejo será quien tenga la última palabra. Incluso, Orozco visitó este último martes los estudios de canales de televisión de Buenos Aires y lo dejó en claro.

En ese sentido, Suarez opinó: "Daniel Orozco está en todo su derecho -con una gran gestión en Las Heras-, como también vemos que hay otros dirigentes de Cambia Mendoza que lo han manifestado. Son estilos y formas. Entiendo que los tiempos que estamos viviendos son complicados y mis horas las voy a dedicar a la agenda de la gente.

"A veces la agenda de los dirigentes está muy lejana a eso y lo mejor que uno puede hacer pensando en este proyecto liderado por el radicalismo es el trabajo de intendente. Respeto todas y cada una de las decisiones, estrategias y anhelos. Son legítimos, pero este es el lugar donde me paro frente a ese escenario", completó.