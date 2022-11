El candidato a gobernador de Mendoza que ya hace campaña en canales de televisión de Buenos Aires

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, dio un nuevo paso en su candidatura anticipada para ser gobernador de Mendoza en 2023. El dirigente radical asistió a los estudios América 24, fue entrevistado y no dejó dudas de que quiere ser la figura principal de Cambia Mendoza en los próximos comicios. Mientras tanto, los demás aspirante oficialistas -que los hay- aguardan con cautela su momento y esperan el visto bueno del senador nacional y líder del espacio, Alfredo Cornejo.

Orozco lanzó hace meses su campaña durante una cena realizada en el salón Palatium, ubicado en su comuna. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo intensificó su trabajo prelectoral para ir cultivando su figura política. En esta ocasión, visitó dos veces en un día los estudios de un canal de televisión de gran audiencia, donde fue tratado como candidato y sin mucho misterio alrededor.

"Soy un médico con amor por la política", lanzó Orozco en una de sus dos participaciones, quien también enfatizó ser un "político de los jubilados". "Si soy intendente es gracias a ellos", acotó.

Al regresar al estudio durante la tarde y hablar sobre una candidatura a falta de un año, expresó: "La dicotomía que tenemos nosotros es decir 'che, no hay que pensar ahora en las elecciones', pero vos llegás a diciembre de 2023 y pensás '¿y ahora qué hago?' La gente no te va a esperar porque tenemos muchos problemas".

Al ser consultado acerca de cómo llegó a la política, Orozco respondió: "Tuve una reunión con una persona que me había enviado el intendente de Capital, en ese momento Víctor Fayad. Me mandó un director y un concejal que me dijeron 'mirá, no te conozco, pero si el Viti nos mandó es por algo'. Lo primero que me dijeron es que me tenía que meter en la política porque necesitaban gente nueva y con otro pensamiento".

"Lo importante de todo es que tenemos una estructura, un frente. Bien lo dijo Alfredo Cornejo: en esta mesa vamos a colocar todas las propuestas y proyectos y elegiremos lo mejor. Tenemos gente muy buena. Ulpiano Suarez en Capital y Tadeo García Zalazar en Godoy Cruz, gente muy capaz y que en líneas generales te nivela hacia arriba", comentó.

Luego. agregó: "Todos los intendentes dicen que para poder mantenerse y poder estar bien necesitan del ABL: alumbrado, barrido y limpieza. Nosotros implementamos el MTD, que es mejorar, transformar y desarrollar. Significa que le podés cambiar la vida a las personas si les das trabajo, educación, un parque. En líneas generales, lo que el vecino necesita".

Respecto a la grieta en su departamento, sostuvo que "en Las Heras te vas a encontrar justicialistas, demócratas, etc. Hay candidatos a intendentes contrarios a mí que están conmigo en el Gobierno. Están integrados".