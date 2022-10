El contundente mensaje de Daniel Orozco pensando en la Gobernación de Mendoza para 2023

En una conferencia de prensa realizada en la sala Malvinas (San Miguel 1540) el intendente Daniel Orozco junto autoridades municipales y representantes de la empresa Centinela de Los Andes, presentaron el proyecto de reutilización de los recursos hídricos en un complejo habitacional.

Se trata de un desarrollo urbano, Centinela de Los Andes, un complejo con locales comerciales y 52 duplex ubicados en calle Perú y Uruguay, que va a utilizar por primera vez el sistema de reuso de aguas grises, mediante la ordenanza n°39 aprobada en el año 2021.

“Estamos marcando el rumbo de la provincia”, fueron las palabras del intendente de Las Heras, en el marco de la presentación del reuso de aguas grises en proyectos habitacionales; apostando a reutilizar, concientizar, preservar y proteger el ambiente; como ya se está trabajando en otros países.

Orozco atendió a los medios de comunicación en su despacho.

En referencia a su candidatura, fue tajante y sostuvo: "Yo no perdería el tiempo si las mediciones no me dieran bien, tengo diez encuestas que no damos a la luz. Espero que cuando se siente el próximo en aquel sillón (intendencia) sepa lo que tiene que hacer de acá a veinte años. No tengo empacho en ir a caminar".

"Mi forma está basada en un "MTD" que consiste en mejorar, transformar y desarrollar. Somos muy adelantados en la parte de agua y saneamiento y de residuos sólidos. Esta es la base de la campaña", manifestó.

"La gente es la que va a decidir, depende del humor social y el escenario política. No doy las mediciones a conocer, pero tengo más de diez mediciones. La autonomía municipal es fundamental para crecer, acá hicimos viviendas, que no es resposabilidad del municipio, es de la provincia. Nosotros le ponemos nuestra propia impronta", sumó.

El intendente hizo referencia al trabajo en agua y saneamiento que ya realizan diversos países del mundo y dijo que, “este tema está dentro de los objetivos del desarrollo sostenido de las Naciones Unidas, apostando a la eficiencia de los recursos hídricos y de saneamiento. Frente a los escases de agua durante los años venideros, debemos concientizar, preservar, proteger y reutilizar el agua”.