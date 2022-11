Julio Cobos y un apoyo inesperado a uno de los candidatos a gobernador

MDZ Radio dialogó con el diputado nacional de la UCR Julio Cobos sobre varios temas, pero haciendo foco en las internas que enfrenta el PRO y Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del año que viene. El exgobernador también se refirió a la situación provincial y defendió a Omar De Marchi.

"Siempre he defendido la alternancia que tiene Mendoza, ya que permite la renovación y la aparición de figuras nuevas. Nuestra provincia se ha caracterizado por la emergencia de nuevos actores políticos que después se nacionalizan" señaló Cobos.

En este sentido y en cuanto a la posibilidad de una reforma de constitucional de Mendoza, advirtió que “es un problema”, y admitió que se entusiasmó con la propuesta de Rodolfo Suárez, pero que no se llevó a cabo ya que para él no hubo acuerdo previo necesario con el Partido Justicialista: “Nos perdimos la posibilidad de actualizarla”.

En otro orden de temas, con respecto a la posición de Alfredo Cornejo y su apoyo a Mauricio Macri, dijo: “A mi me gusta optar por mis propias opiniones. Si coincido con (Gerardo) Morales o Macri, es harina de otro costal. Yo coincido en que no hay que agraviar a nadie, todos tienen derechos a ser candidatos, pero hay figuras centrales que pueden colaborar; a veces el silencio también es bueno para no agravar la situación”.

Cobos también remarcó la necesidad de un acuerdo entre la UCR y el PRO y aseguró: “Tenemos que establecer 3 o 4 ejes. Uno está aportando ideas para llegar como una coalición de gobierno. Anteriormente fue una coalición donde el radicalismo conducía los bloques parlamentarios, pero no tuvo participación neta en el gobierno. Uno tiene que aceptar las decisiones que se toman, aunque sea a disgusto, por ser parte de un gobierno. Es en eso en donde tenemos que trabajar en conjunto” .

En relación a las internas provinciales, defendió al diputado nacional y con aspiraciones a la Gobernación, Omar De Marchi, y sostuvo que “no hay que despreciarlo. El está conformando una propuesta para Mendoza. No hay que negarle la posibilidad de participación, es una persona que ha trabajado mucho para consolidar el espacio a nivel provincial".

De Marchi ya ha manifestado sus intenciones de ser gobernador.

Los temas que preocupan a Mendoza

“Hablamos con Suarez por el tema de las heladas. Es una preocupación y por eso también se ha dialogado con el ministro (Sergio) Massa", agregó Cobos.

Sobre los Créditos UVA, indicó: “El proyecto está y necesitamos debatirlo, es distinto a la Ley de Alquileres, donde hubo un consenso. Pero en esto no hemos avanzado porque no se ha discutido el fondo de la propuesta. Nos dio una luz de esperanza el presidente del Banco Central, que nos expresó en su momento que se podría establecer un fondo compensador a partir del fondo de garantía de los depósitos. A partir de ahí hicimos una contrapropuesta, aunque no hemos podido lograr que se trate en las comisiones de la Cámara de Diputados. La idea es empujar lo que más se pueda, sino tendré que pedir una sesión especial, estoy buscando una solución para fin de año”.

Internas en Juntos por el Cambio

El diputado nacional se refirió también a las internas y conflictos que se visibilizan en Juntos por el Cambio, a lo que definió como “un problema”: “Damos la sensación de chicos del secundario que nos peleamos en el recreo. La gente nos está viendo como alternancia, como una oposición que está bastante instalada”.

Cobos además hizo hincapié en la figura de Mauricio Macri: “Tiene que ser el catalizador para consolidar este espacio. Lo que está haciendo, tratando de llamar a los diferentes dirigentes para bajar un cambio me parece acertado”. Tras los conflictos, Macri organizó una reunión con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

“Yo entiendo que son varias las aspiraciones de todos los dirigentes, pero cuando nos expresamos tenemos que tener la prudencia necesaria de decir cosas que fortalezcan al partido y no que sean en desmedro de otro candidato. Debemos ser cuidadosos en eso”, concluyó Cobos.