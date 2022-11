María Eugenia Vidal se metió en la interna del PRO y pidió no "atentar" contra el cambio

La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, se encuentra en Mendoza en el marco de las recorridas a nivel nacional que viene haciendo desde hace meses. La exgobernadora de Buenos Aires ratificó que aspira a ser presidenta, aunque ha cultivado un perfil más bajo de cara al 2023 que otros dirigentes macristas. Señala que no es momento de hablar de candidaturas e hizo un llamado a sus colegas a no intensificar la interna en el PRO y en Juntos por el Cambio.

Vidal recorrió este mediodía las instalaciones de la empresa Güizzo Frutas en Carrodilla, Luján de Cuyo, una de las principales exportadoras de cerezas a nivel provincial. Lo hizo acompañada por el gobernador Rodolfo Suarez y el senador nacional Alfredo Cornejo.

Acerca del motivo de su visita a la provincia, la legisladora nacional expresó que “es un recorrido que estoy haciendo por todo el país. Esta es la provincia número 18 y espero antes de que termine el año haber recorrido toda la Argentina. Como diputada nacional nosotros representamos a todos los argentinos. Y no creo que uno pueda representar lo que no conozca y lo que no recorre. En cada provincia voy a ver lo mejor de esa provincia”.

Agregó que también apunta a “fortalecer a Juntos por el Cambio en todo el país. Acompañar a los equipos que están trabajando bien, como es el caso acá en Mendoza que va a cumplir el año que viene 8 años de buena gestión y trabajo sostenido”.

La exgobernadora bonaerense también hizo referencia al escenario político y electoral que se avecina para el 2023 y si bien habló de sus aspiraciones, sostuvo que no es momento de hablar de candidaturas. Al mismo tiempo, intentó poner paños fríos en la feroz interna que atraviesa Juntos por el Cambio que se intensificó en los últimos días con fuertes cruces entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Consultada acerca de si aspira a ser presidenta, Vidal dijo que “ya he dicho públicamente que me gustaría y también he dicho que siento que hoy no es tiempo de hablar de candidaturas”. “No es oportuno, los argentinos hoy se van a dormir con otras angustias y preocupaciones que las candidaturas”, agregó.

En cuanto a la interna de Juntos por el Cambio, sostuvo que “más interesante que quedarse con la foto, es quedarse con la película. Y la película es de una coalición que este año va a cumplir 8 años y es la primera vez que frente al triunfo del peronismo una coalición opositora se mantiene unida”.

“Hemos demostrado que gobernamos juntos sin las fisuras ni los ataques que ha demostrado el oficialismo gobernando. Hemos también atravesado la derrota juntos y nos mantuvimos unidos en tiempos difíciles. Hemos enfrentado juntos todos los embates que el kirchnerismo quiso hacer sobre el Poder Judicial y sobre la república y los hemos resistido en el Congreso”, subrayó.

En tanto, manifestó que “tenemos que asumir la enorme responsabilidad que tenemos que es la de ser el único espacio opositor en la Argentina con el tamaño, la experiencia y con la capacidad para derrotar al kirchnerismo”. Y señaló que “cualquier cosa que atente contra eso, atenta contra el cambio”.

Acerca de la posibilidad de que en las PASO de 2023 haya fórmulas cruzadas con la participación de binomios compuestos por dirigentes del PRO y de la UCR, la diputada sostuvo que “no me gusta anticipar la discusión de candidaturas. Finalmente es la gente la que pone a cada uno en el lugar donde tiene que estar”.

Asimismo, dirigió elogios al senador nacional Alfredo Cornejo, ante la consulta del rol político que piensa que podría ocupar el mendocino a partir del año que viene. “Creo que él tendrá que decidir qué lugar tendrá que ocupar y en cualquier lugar que él quiera ocupar va a ser valioso. Yo respeto mucho lo que hizo como gobernador y mucho lo que todo su equipo y Rodolfo hoy están haciendo en la gobernación. Creo que él tiene posibilidad de elegir hoy y donde esté va a estar bien. Donde él quiera estar va a sumar a Juntos por el Cambio”, sostuvo.