Alberto Fernández retiene a Sergio Massa por la tensión con Cristina y Máximo Kirchner

"Massa no se puede ir, no puede dejar el Ministerio", le confirmó ayer Alberto Fernández a un ministro de su confianza tras leer en portales que el ministro de Economía quería postularse para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo tras la salida de Mauricio Claver-Carone. Hay una realidad: Massa no quiere más presiones de Cristina y Máximo Kirchner sobre el plan económico y el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, que llegará este viernes para la revisión de las cuentas, la última del año.

Alberto viaja hoy a la noche a Francia, tiene la agenda llena de audiencias y se va satisfecho con una reunión que mantuvo ayer con intendentes del conurbano que le aseguran en privado que lo apoyan, pero lo hacen con la prudencia que exige evitar la irritabilidad de los oídos de los camporistas que militan en contra del presidente. "Estos pibes están mal, están perdidos", repite Alberto en privado.

Alberto Fernández viene hablando seguido con Andrés Manuel López Obrador, su par mexicano, en búsqueda de la sucesión en el BID que lo hace el presidente personalmente. Lo hacen más de una vez a la semana y buscan que el organismo sostenga una mirada progresista sobre las economías regionales, y recomponer el vínculo con Argentina, dañado tras la pésima sintonía de Claver-Carone y Fernández. El ahora extitular llegó a decir que Fernández era "deshonesto y trabajó para destruir, no construir un vínculo de confianza entre Argentina y el BID", sostuvo.

Así entonces, el tigrense se reunió en su casa con funcionarios norteamericanos entre los que estaba su amigo Bob Menéndez, senador demócrata por New Jersey y cabeza del Comité de Relaciones Exteriores del Senado americano y promotor de la figura de Massa en Estados Unidos. También cenaron allí los senadores republicanos Rob Portman, Ben Sasse y Richard Burr, quienes escucharon los conceptos del ministro de Economía sobre lo que viene en materia de tipo de cambio y el pensamiento ya conocido sobre Cristina Kirchner y su hijo, los dos problemas que aquejan a la gestión económica hoy.

La sucesión en el BID cierra el viernes y por ahora entre los posibles postulantes están el brasileño Ilan Goldfajn, la mexicana Alicia Bárcena, el ecuatoriano Augusto de la Torre y el nuevo challenger presentado el viernes pasado en sociedad, el chileno Nicolás Eyzaguirre. Argentina no presentó y el presidente Fernández exige que Massa no deje el Ministerio.

Menos de tres días tiene Massa para avisar si quiere correr por el cargo del BID. Si el Gobierno argentino presenta formalmente el nombre de Massa para el cargo a pesar del veto presidencial, deberá presentar su nominación antes del dead line del viernes. La junta de gobernadores del banco, en su mayoría ministros de Hacienda de los 48 países miembros del BID tiene que empezar a llamar a los candidatos y entrevistarlos de cara al 20 de noviembre, cuando tengan que formalizar su decisión.