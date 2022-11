Javier Milei arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta y defendió a Patricia Bullrich

El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quién acusó al libertario de facilitar la aprobación de la nueva tasa aeroportuaria durante el debate por el Presupuesto 2023. Asimismo, defendió a la titular del PRO, Patricia Bullrich, ante su interna con el larretismo en Juntos por el Cambio.

"Que lástima, que (Rodríguez Larreta) sea tan mentiroso. Lo que votaron se tendría que llamar 'tasa Amaya'", señaló Javier Milei en declaraciones al canal LN+, haciendo referencia al exintendente de San Miguel de Tucumán y diputado de JxC, Domingo Amaya, al cual el libertario acusó de haber sido quien dio el voto clave para que se apruebe la nueva tasa aeroportuaria.

En ese sentido, el economista justificó su ausencia del recinto durante la votación de los artículos del nuevo presupuesto: "No me interesa quedarme en la discusión del artículo por artículo particular, porque ahí es donde transan y roban y no quiero ser parte de eso. Cuando veo a las ratas negociando y con pura corrupción y en beneficio de ellos yo no participo".

"Yo nunca le voy a dar quórum a un presupuesto que tiene seis billones de pesos de déficit y con un tipo de cambio como el que lo trabaja el Gobierno serían 30 mil millones de dólares, que se financia con nuevos impuestos. En la votación perdimos 180 a 22, es decir ganaron todos aquellos que tienen intereses de que haya más presupuesto para gastarse ellos", enfatizó.

Retomando sus críticas al jefe de Gobierno porteño, Milei lo cuestionó por su gestión en la Ciudad: "Que viene a hablar Larreta si te revienta a impuestos, los aumenta, genera deuda, es bochornoso lo que hace. Además por obras que son de dudosa utilidad".

Por otro lado, Milei abordó la polémica frase que Patricia Bullrich le propinó a Felipe Miguel: "Dificilmente me lo diga a mí porque tenemos una excelente relación con la señora Bullrich. Tengo claro a qué le respondió, es una metodología con la cual trabaja el jefe de Gobierno de la Ciudad: te manda gente a torpedear, salen a ensuciar, tiene especialistas en campaña negativa trabajando para romper a todos lo que tengan una ambición presidencial medible. ¿Quién filmó eso? y ¿quién lo filtró?".

Además, Milei negó que esté pensando en sumarse a Juntos por el Cambio para no ser parte de "un nuevo fracaso" que será "responsable de que Máximo Kirchner sea presidente en el 2027".