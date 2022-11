El severo pedido de un candidato del PJ a Rodolfo Suarez tras los anuncios de Sergio Massa

Durante la visita de Sergio Massa a la provincia de Mendoza, el ministro de Economía abrió la posibilidad de establecer un nuevo tipo de cambio para fomentar las exportaciones sin descuidar los precios en el mercado interno. En el Ejecutivo provincial tienen dudas acerca de la medida, mientras que los productores vitivinícolas ya estudian la posibilidad de su implementación a fines del 2022.

En este marco, el presidente del Instituto Nacional de Viticultura (INV), Martín Hinojosa, habló con MDZ Radio y respaldó esta iniciativa, a la que calificó como positiva y explicò que busca “paliar una situación angustiante que viven los productores tras las sequías y las heladas tardías”. En tanto, consideró que "cuanto antes" el gobierno de la provincia debe evaluar los daños del sector “para no desaprovechar la ayuda desde Nación". Además le dejó un duro mensaje al oficialismo: "No es tiempo de criticar, sino de brindar soluciones a los productores".

En Mendoza, Massa anunció un cambio diferenciado para las economías regionales, algo con los que a mediados de octubre, Suarez había ironizado y catalogado como "dólar malbec". Pero el ministro nacional puso algunas condiciones para este beneficio. La idea es implementar una nueva tasa de cambio para contabilizar cuánto dinero ingresa desde el sector en el mercado formal y el informal.

"El programa de fomento de exportaciones será de 40 días y le pido a cada cámara del sector que emita una propuesta firmada antes del 20 de noviembre", detalló el expresidente de la Cámara de Diputados. Y fue justamente este punto el que dio lugar a críticas por parte de algunas autoridades del Ejecutivo provincial.

Hinojosa recogió el guante ante esta situación y apuntó que “toda medida que proviene del Gobierno nacional es criticada por las autoridades provinciales”. “Para cada solución que propone Nación, la provincia encuentra un problema. Por ello, quiero invitar a las autoridades de Mendoza a que se sumen a trabajar. Obviamente, al que hace se lo critica y está sujeto a los cuestionamientos, pero lo importante es hacer”, enfatizó.

Y sostuvo: “El productor no tiene tiempo para estar viendo estas diferencias, sino lo que quiere es que las autoridades provinciales se pongan de lado del sector como lo ha hecho el Gobierno nacional. En estas situaciones no hay tiempo ni margen para discusiones políticas”.

“Sergio Massa anunció cuatro herramientas que como productor, a mi juicio, son buenas. Más cuando uno sufre una helada o un granizo, la situación es angustiante para sus trabajadores. Toda ayuda sirve porque tenés que esperar más de 16 meses para ver el primer cheque de la venta de uva”, detalló el titular del INV.

Sin datos oficiales de pérdida y daños de los frutos

Martín Hinojosa recalcó que “la provincia no cuenta con un sistema avanzado para certificar el registro de daño de la producción y es un trabajo que se debe hacer urgente el Gobierno de Suarez para conocer cómo ayudar a los productores”.

“Si Contingencias Climáticas no tiene rápidamente el porcentaje de daño, no podemos exigirle a Nación todas las herramientas que ha traído a la provincia. Otros estados provinciales cuentan con estas herramientas para evaluar los daños y en estos momentos, no sabemos cuántos productores están por arriba del 50% o del 80% de los daños”, indicó el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

“Es un trabajo que debe hacer urgente el Gobierno provincial para estimar la magnitud de los daños. Seguramente, estamos en la segunda cosecha más baja de la historia, pero sin números oficiales sería imprudente dar una estimación de la situación”, sentenció.