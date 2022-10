La irónica respuesta de Rodolfo Suarez por la implementación del dólar Qatar

Luego de que el Gobierno nacional anunciara este último martes la creación del dólar Qatar, que tendrá una cotización de $314,25, es decir, un 25% en concepto de impuesto de retención para Bienes Personales, y del dólar para eventos culturales que se estima que será de $203. (dólar Coldplay), el gobernador Rodolfo Suarez ironizó al respecto y criticó a la administración del presidente Alberto Fernández.

"Acá me acompaña el ministro de Economía (Enrique Vaquié) que sabe más que yo. Nosotros estamos pidiendo el dólar malbec y el dólar sauvignon... Esto no es serio en un país. Es inentendible", lanzó el mandatario mendocino tras acudir a la Nave Cultural para formar parte de la entrega de diplomas del Programa Mendoza CITI 2022 en la Nave Cultural.

"Nosotros estamos buscando inversores en el caso de Potasio Río Colorado y cuesta explicar la situación de la Argentina. No hay rumbo. Es parche sobre parche y esto así no se soluciona. Todavía falta mucho para las elecciones, pero este país necesita un cambio de rumbo sin lugar a dudas", aseveró el jefe de Estado provincial.

El "dólar Coldplay" tiene como objetivo que no se vayan en recitales divisas de las reservas más baratas.

En tanto, Suarez opinó acerca de los recientes cambios en el Gabinete nacional. Se confirmó en el inicio de la semana que Victoria Tolosa Paz ingresará por Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Socia, Ayelén Mazzina estará al frente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y Kelly Olmos asumirá como titular del Ministerio de Trabajo.

Por ello, Suarez afirmó: "Son cambios que tienen que ver más con la interna de ellos (el Frente de Todos) y la gestión. A un año de irse un Gobierno, no se pueden estar haciendo cambios en tres ministerios. ¿Se imaginan, de acá que llegan, que sepan donde está el teléfono, qué tienen que apretar para llamar a la secretaria? Ya se están yendo y no van a entender cómo es la gestión".

"No es serio y lo vengo diciendo hace tiempo. Es muy difícil gestionar con el Gobierno nacional porque no hay interlocutores o no sabemos quiénes son. Con los funcionarios nuevos hay que explicar todo otra vez", concluyó.

Dólar Qatar

A partir de este miércoles, para el consumo con tarjeta de crédito y débito en el exterior no habrá cambios hasta los US$300. Hasta allí, al dólar oficial -cotización Banco Nación en $157-, se le suma el impuesto PAIS (30%) y la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (45%). Eso da un tipo de cambio de $275. Ahora, se suma una retención extra de 25% para Bienes Personales, lo que lleva la cotización a $314.25.

La nueva medida no incluye a las compras para atesoramiento ni a los servicios de streaming.

El objetivo puntual del Gobierno con esta decisión es canalizar los dólares disponibles para el segmento productivo, es decir, las importaciones, y desactivar o reducir aquellos que se escurren por el turismo o cualquier tipo de viaje al exterior.

Así, se busca desacelerar la salida de divisas, ya que, según el último informe de evolución del mercado de cambios y el balance cambiario del Banco Central, la balanza cambiaria para ese segmento terminó agosto con un déficit de US$758 millones.