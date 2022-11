El jefe de La Cámpora fulminó a Alberto y le dio un incómodo consejo

"Está más preocupado por la parte que por el todo". El secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, le dio un incómodo consejo a Alberto Fernández al recomendarle que "se amigue con el liderazgo" de Cristina Fernández de Kirchner. El dirigente del kirchnerismo duro puso en duda además que el Frente de Todos llegue unido a las PASO de agosto al advertir que "primero hay que llegar a marzo y eso tampoco va a ser sencillo".

El militante de La Cámpora se preguntó durante una entrevista con El Destape "cuál va a ser nuestra estrategia electoral, las elecciones se ganan con candidatos". Y acto seguido descartó que Cristina Fernández de Kirchner vaya a bendecir a un nuevo candidato para las presidenciales del próximo año tal cual ocurrió con Alberto Fernández en 2019.

"Cristina no va a venir a salvarle las papas a alguien, ahora si hay un consenso en cuánto a la democracia y lo que recuperamos en el 83, si hay un consenso de cuáles son los desafíos en materia económica en la Argentina, ella dice que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer", explicó el Ministro de la Comunidad de Axel Kicillof.

Mano derecha de Máximo Kirchner en La Cámpora, el ministro del kirchnerismo le envió un mensaje al Presidente: "hay sectores que piensan que el problema es Cristina, que están viendo cómo la zarpan a Cristina. Pero no pudieron con Perón, no sé cómo van a poder con Cristina. Los liderazgos son procesos de construcción que no se hacen de un día para el otro. Eso a Cristina le llevó muchos años, muchas pérdidas y mucho dolor. Le recomiendo al presidente que se amigue con esa situación, no que esté enojado o que mire en qué posición está él. Si lo nombran más o menos", indicó el funcionario.

Larroque agregó que en el 2019 había "una fuerza política que tenía un liderazgo que era el de Cristina Kirchner. No pudimos articular eso, no lo discutimos previamente. Creo que ver el resultado tan fuerte de las elecciones de 2019, pudo haber mareado algunas conciencias. Creo que no pudimos discutir el programa de gobierno y los propios roles".

En otra crítica a Alberto Fernández, el dirigente de La Cámpora explicó que "la lógica alrededor de las medidas del gobierno al inicio era alejarse de las medidas del gobierno de Cristina. Eso era hacer los correcto, era ser responsable, era ser un estadista. Nos volvieron a meter en la misma trampa. El regreso del general Perón significó revalidar la gestión que realizó como presidente, yo creo que tenemos que revalidar la etapa kirchnerista que es la recuperación del peronismo".