Una intendenta de La Cámpora cargó contra el macrismo

Mayra Mendoza, dirigente de La Cámpora e intendenta de Quilmes, encabezó hoy la firma de 90 escrituras en Bernal con fuertes críticas al macrismo, en particular a la gestión de Martiniano Molina. Desde el kirchnerismo, la jefa comunal que responde a Máximo Kirchner destacó que "en estos actos, que son muy emotivos, vemos la importancia de que haya un Estado presente que acompañe a las familias en ese esfuerzo que vienen realizando durante tanto tiempo para contar con este papel".



Seguidamente, la intendenta de La Cámpora remarcó: “Con este Estado presente lo que queremos es volver a construir esa Argentina donde no solamente había trabajo, sino que el salario alcanzaba, que se llegaba a fin de mes, donde las familias podían ahorrar, irse de vacaciones, incorporar algún electrodoméstico; esa es la Argentina que queremos, la que no nos cueste vivir, la que no estemos sobreviviendo, sino que disfrutemos de la vida. De eso se trata nuestro trabajo diario: hacerle más fácil la vida a nuestra población, con mejor calidad de vida”.



“En ese sentido, hoy vemos los asfaltos que están llegando a todos esos barrios que estaban postergados, barrios que hacía 30, 40, 50 años que estaban a la espera y hoy ven progresivamente las mejoras. Queremos seguir trabajando. Y lo que quiero pedirles a mis vecinos y vecinas, más allá de la ideología política de cada uno, es que valoremos el trabajo y a quienes trabajan, que no volvamos a tiempos donde quienes estaban a cargo del municipio no les importaba cada uno de los barrios y cada rincón del municipio, sino que se encargaban solo de algunos sectores”, fue la crítica que lanzó Mayra Mendoza en relación a la gestión del macrismo cuando Martiniano Molina gobernaba Quilmes.