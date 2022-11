Máximo Kirchner a Alberto Fernández: "Para aventuras está el turismo"

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, cerró el congreso partidario en la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde el peronismo buscaba definir estrategias electorales de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, a menos de 24 horas de la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en un acto público, donde dijo "haré todo lo que tenga que hacer", frase que muchos interpretaron como un lanzamiento a una posible tercera presidencia.

A dos meses del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, Máximo expresó: "Me preguntaba porqué había un grupo de jóvenes a quien puso a la educación como objeto principal de las políticas públicas, para que chicas y chicos y docentes pudieran tener clases en las mejores condiciones posibles. Me preguntaba porqué hicieron eso contra alguien que creo universidades públicas. Uno escucha los argumentos de los jóvenes amparados por un discurso de hierro amparado por los medios de comunicación. Porqué quisieron hacer eso con alguien que entregó computadoras para que pibes y pibas puedan tener un futuro mejor".

"Qué pensarán estos pibes que hablan de libertad si hubiesen estado 18 años proscriptos como lo estuvo el peronismo, sin siquiera poder nombrar a Eva o Perón. De qué libertad vienen a hablar. Ellos desde muy chicos pueden hablar de libertad. Qué le van a contar al peronismo de libertad. El peronismo dio la vida por la democracia, para que estos pibes puedan votar a quienes ellos quieran", agregó.

"El odio no se devuelve con odio, al odio le ponemos el amor de la militancia. Nada grande sucederá si nos reina el odio. El ataque a Cristina se hace complejo de entender" expresó.

Y siguió: "Sé muy bien lo que piensan de Macri. Lo escuchaba muy suelto de cuerpo, como si nunca hubiera gobernado nuestro país. Él no muestra respeto. Cuando lo escuchamos decía que Aerolíneas Argentinas era un gasto innecesario. Y decía, frente a un auditorio amigable, que con esa plata él podía hacer la red de transporte ferroviario más moderna del mundo. Él ni hizo los tres mil jardines que prometió con la plata del Fútbol para Todos".

"Ese señor, que tira frases sueltas, que apelan a confundir a una sociedad agobiada por una pandemia que nos partió al medio, hace un discurso berreta y mentiroso. Con la plata que le dio el FMI podría haber hecho cuatro redes ferroviarias, una arriba de la otra", agregó y sumó: "Encima, otros que quieren ser candidatos de ese espacio, aplaudían".

"Otros quieren mostrar autoridad, con discursos que después amparan a otros a descargar la violencia contra otros argentinos", sumó. "Porqué no mostraron esa autoridad con el Fondo Monetario Internacional y no con pibes y pibas que se expresaron democráticamente en los colegios", disparó.

Sin nombrarla, disparó contra Patricia Bullrich: "Hay que tener responsabilidad a la hora de votar y no darle el voto a una persona que le dice a otra, con total autoritarismo, que le va a romper la cara. Imagínense lo que puede hacer como presidenta del país, si hizo eso con el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

"Tenemos que estar muy atentos, porque en el 2017 cuando había que medir y ver en las urnas las representaciones electorales, hubo un resultado particular en la provincia de Buenos Aires. Algunos dudaban de Cristina. Esas peleas personales que no le interesan a los ciudadanos, nos llevó a una derrota que nos llevó al Fondo Monetario. No puede volver a pasar que aquellos que se valen de construcciones colectivas, inicie una aventura personal. No para poner cara de víctima y yo no fue. Para aventuras está el turismo", punzó.

Y siguió: "Tenemos que tener más decisión. En lo personal me llena de tristeza como está el país. No podemos tener grados de egoísmo, cuando la vida te ha dado todo. Entonces, creo que por delante tenemos un desafío importantísimo".

"Si queremos sacar el país adelante, toda la dirigencia se tiene que sentar a discutir cosas reales. No si los pibes y pibas toman un colegio", agregó.

El cónclave partidario, que comenzó a las 16.30 a puertas cerradas en el club Once Unidos, se realiza después del discurso que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunció, en un plenario de la UOM en Pilar, donde la exmandataria aseguró estar dispuesta a "hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría".



La frase de la expresidenta signará las discusiones con miras al 2023 en este congreso, donde la posibilidad de una candidatura presidencial de Fernández de Kirchner sobrevolará las deliberaciones.

Los principales dirigentes del peronismo bonaerense, encabezado por su presidente, el diputado nacional Máximo Kirchner, compartieron un almuerzo en el Hotel NH Provincial, en el centro de la ciudad, por lo que el inicio del cónclave ordinario se retrasó.



Allí también estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro; el intendente de La Matanza y presidente del Congreso del PJ, Fernando Espinoza; los ministros provinciales Cristina Álvarez Rodríguez, Andrés Larroque y Leonardo Nardini; la senadora provincial María Teresa García; la directora de la Anses, Fernanda Raverta; intendentes peronistas y representantes de la quinta sección electoral; entre otros.