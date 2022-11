La estrategia de La Cámpora para dinamitar las aspiraciones de Alberto Fernández

La frase de Cristina Fernández de Kirchner en el acto de la Unión Obrera Metalúrgica despertó al kirchnerismo duro, el cual salió a militar la posible candidatura al Sillón de Rivadavia de la actual vicepresidenta. De esta forma, y buscando instaurar la el lanzamiento de la vicepresidenta, La Cámpora quiere correr a Alberto Fernández y dejarlo sin chances de ir por una reelección, razón por la cual la relación dentro del Frente de Todos está partida en mil pedazos.

"Estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría", fue la contundente frase de la exmandataria que agitó, no solo los corazones de sus seguidores, sino también la interna dentro del Frente de Todos, en la cual el presidente Alberto Fernández pretende jugar el año próximo e ir en busca de una reelección.

Tras los dichos de Cristina, el núcleo duro del kirchnerismo, el cual se reunió este sábado en Mar del Plata en el marco del congreso del PJ bonaerense, salió a militar la frase queriendo instaurar la posible candidatura de Fernández de Kirchner.

Uno de los que habló fue Andrés Larroque, quien dijo que "es lo que pide la gente", haciendo clara referencia al lanzamiento de CFK.

Además, el Cuervo Larroque expresó que "de alguna manera revisó lo del 2019 y no se quedó solamente en el pasado, sino que plantea una mirada hacia el futuro y se compromete. Yo voy a trabajar para que sea candidata, no es fácil, no es algo que se genere de manera espontánea, ella está atravesando un momento muy difícil, es una ciudadana que no es igual ante la ley, la justicia la pone en un lugar inferior a cualquier ciudadana. Voy a hacer todo lo que haga falta y los militantes tenemos que generar las condiciones".

"Cristina es lo que pide la gente y lo que genera confianza. Es sinónimo de garantía. Desde ya que hay muchos compañeros capaces, pero en la llegada al corazón del pueblo y a una masividad, ella está por encima de todos", sostuvo el camporista, y agregó que "no sé si ella quiere ser candidata, nadie sabe, lo que ella quiere es que el pueblo sea feliz".

Otro que habló sobre el tema fue el exvicepresidente Amado Bodou, quien dijo: "El 2023 es con Cristina. En el lugar que ella decida, ojalá sea a la cabeza".

Y siguió: “La economía no logró romper la inercia de los cambios estructurales que hizo Macri, con un modelo inflacionario y un modelo de pérdida de ingresos de la población respecto del capital”.