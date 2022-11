Guillermo Moreno: “Ahora los sectores populares pasan más hambre que con Macri”

El exsecrecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llegó a Mendoza para presentar un “Plan Económico Peronista” e impulsar su partido Principios y Valores en la provincia. Entrevistado por MDZ, el exfuncionario de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner afirma que el Gobierno del Frente de Todos no es peronista y tilda de “fracaso” la gestión de Alberto Fernández.

El dirigente peronista lanza duros cuestionamientos a las medidas implementadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, y asegura que los sectores populares “ahora pasan más hambre que con Macri”.

Al mismo tiempo, Moreno critica la oposición de la vicepresidenta a decisiones del Ejecutivo nacional y señala que “no le podemos dar el beneficio de la ignorancia a Cristina”. Y además, habla de inflación, control de precios y se anota en la carrera presidencial del 2023.

Guillermo Moreno junto a Mauro Queirolo, presidente de la Junta Promotora del partido Principios y Valores en Mendoza.

¿De qué se trata el plan económico que vino a presentar a Mendoza?

A mí me tocó ser el secretario de Comercio que más duró en la historia de Argentina porque trabajé con una conceptualización peronista en la Secretaría de Comercio. Cuando trabajás en economía no podés decir que trabajás sin una doctrina. Cuando (Carlos) Melconian dice que va a hacer un plan económico para el próximo hay dos problemas importantes. O ya sabe quién ganó las elecciones, lo cual sería raro; o peor aún, no le importa quién gane las elecciones. Nosotros venimos a presentar un plan económico peronista. Cuando yo trabajé como secretario de Comercio, antes de serlo soy peronista y me fui cuando consideré que ya no me quedaba nafta y lo conversé con la presidenta de aquel momento.

Lo que me trae a presentar este plan es que venimos de un fracaso reciente del Gobierno de (Mauricio) Macri, conformado por el PRO y los radicales; y un fracaso presente de un gobierno socialdemócrata como se definió el presidente. Yo hace más de treinta que lo conozco y siempre fue socialdemócrata. Este no es un gobierno peronista y tenemos una responsabilidad mayúscula. Cuando los pobres de Mendoza no comían como corresponde durante el gobierno de Macri, era lógico, porque gobernaba Macri. Si en un gobierno radical los sectores populares pasan hambre, bueno, es un gobierno radical. Pero tienen siempre la esperanza de no pasar hambre en un gobierno peronista, y ahora pasan más hambre que con Macri. A los sectores populares que estaban esperando un gobierno peronista para aunque sea comer un asado aunque sea cada 15 días y ahora le sacaron no solo el asado sino también la leche, los huevos y hasta el aceite de mezcla.



¿A qué atribuye la actual escalada inflacionaria?

Salvo en la convertibilidad, la Argentina antes y después tuvo problemas inflacionarios. Con la convertibilidad no tuviste problemas de inflación alta pero te quedaste sin empleo, sin industria y sin empresas. Haciendo un paréntesis, es falso que (Domingo) Cavallo sea el padre de la convertibilidad. El padre de la convertibilidad en diciembre de 1989 es el equipo del doctor (Eduardo) Curia y yo tuve el honor de trabajar en ese equipo.

Durante mi gestión, la inflación fue alta, yo nunca dije que la inflación fue baja, lo que no acepté fue que me dijeran que era del 25% como decían Macri o (Gerardo) Morales, eso era una tontería. Si yo tenía el 25% ahora cuánto tendría que haber o durante el Gobierno de Macri cuánto tendría que haber habido. Nosotros tuvimos una alta inflación del 10%, 11% a veces. Tiene muchas causas la inflación, es multicausal, hay inflación de demanda, inflación de costos. Pero obviamente la que le acontece a Macri y al actual gobierno es producto del desorden macroeconómico. Con el déficit fiscal que tenés, incluso cuando lo financies con endeudamiento externo o interno, es imposible que no tengas inflación.



¿Qué opinión tiene de los planes de control de precios que ha aplicado el gobierno?

En este ciclo no hubo programas de control de precios. Lo más serio que hubo fue la administración de comercio que hice yo, con una pauta inflacionaria que era 8% para los masivos, 12% para los productos selectivos, 16 o 18% para los productos premium, dentro del menú de ofertas de cada empresa. El mercado aceptaba en un consenso esa segmentación y a partir de ahí estaba la pauta inflacionaria.

¿Cree que Sergio Massa va a poder controlar la inflación?

Imposible. Primero porque no tiene expertise para esto. En todo caso, para tener un muchacho con cierta expertise lo pusieron a (Gabriel) Rubinstein. No vas a pensar que un abogado joven como Massa, que prácticamente no ha ejercido la profesión, conoce el mercado. Por eso le vendieron el buzón del dólar soja. Eso fue un préstamo a las exportadoras. Ahora salen los datos del comercio exterior en Argentina y en septiembre del 2022 se exportó menos soja que el año pasado. Fue una mentira, fue un préstamo. Si te dijeron que iban a exportar soja y termina siendo un préstamo, no es un fracaso, es una mentira. Massa no entiende cuál es el rol de una devaluación en el incremento de los precios de los alimentos. Después del anuncio no había aceite en el mercado y cuando apareció fue a casi el doble de precio.

Y después Cristina saca un tweet quejándose de que aumentan los alimentos. Primero autoriza el incremento y después se queja.

¿Cómo analiza esa dicotomía que se da al interior del Frente de Todos?

Yo lo puedo analizar externo al Gobierno porque no formamos parte del Gobierno ni del Frente de Todos. Nosotros estamos armando una herramienta electoral dentro del movimiento peronista que es Principios y Valores. Obviamente que si el presidente socialdemócrata es también presidente del Partido Justicialista es ridículo. Hay un montón de compañeros que decidieron hacer herramientas electorales para el movimiento peronista porque alguien tiene que hablar de la doctrina.

Ahora lo de Cristina no puede acontecer. No puede por un lado juntarse con Massa y decir ‘qué bien el dólar soja’ y después se queja del aumento de la comida. Porque que Massa y Alberto no lo sepan, le damos el beneficio de la ignorancia. Pero Cristina lo habló muchas veces conmigo, sabe el impacto de la devaluación en el precio de los alimentos básicos. No le podemos dar el beneficio de la ignorancia a Cristina. Tampoco el tuit que sacó sobre las prepagas porque es un absurdo. Encima pone que está por encima de la inflación del 100%, o sea que si hubiesen aumentado 99% estaba bien. Una inflación del 100% es impresentable.

¿Qué candidato imagina que va a representar al movimiento peronista en el 2023?

Nosotros venimos a decirle a pueblo mendocino que Moreno es candidato a presidente porque tiene que haber un candidato doctrinario. Ahora, si aparece un gobernador o un intendente, un secretario general de un sindicato, un dirigente empresario que dice ‘acá estoy’ nos vamos a poner de acuerdo. No nací para ser presidente, yo nací para ser parte de un proyecto colectivo.



¿Qué figura ve que podría ser?

Que lo digan ellos. A mí me encantaría que algún gobernador dé un paso al frente. Obviamente no puede ser Massa porque está hambreando al pueblo. No puede ser Alberto Fernández porque fracasó. No puede ser Cristina porque ha sido parte de este Gobierno.



¿Qué piensa de las propuestas económicas de Javier Milei?

Las propuestas económicas son muy extrañas. Ponerle una bomba al Banco Central, cosa que no le van a permitir los banqueros, porque en este esquema es el que garantiza su tasa de ganancias. Las otras propuestas que escuché son vender los pulmones humanos en un mercado de pulmones o de acá a 200 años hacer un mercado de bebés. Y si no la dolarización. Si vos vas a tener equilibrio fiscal y que te sobren los pesos necesarios para pagar los intereses de la deuda que vas a comprar en el Banco Central contra los dólares que te sobran en la balanza comercial porque exportás mucho más de lo que importás, no necesitás dolarizar porque es un absurdo. Y si no tenés equilibrio fiscal, no podés dolarizar, porque cómo lo vas a financiar si no tenés crédito. Es una propuesta innecesaria.

Lo de Milei en realidad yo lo valoro, creo que le hace bien a la política argentina. En economía estar en la edad del pavo es ser austríaco porque eso es lo primero que te enseñan en la facultad, lo que pasa es que después te explican que eso no se puede aplicar, que eso es para que vos empieces a pensar como economista.