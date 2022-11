La contundente respuesta de la UCR a Emir Félix por la deuda

Luego de la advertencia de Emir Félix al gobernador Rodolfo Suarez de querer refinanciar la deuda provincial por medio de la Ley de Administración Financiera y no mediante la decisión de la Legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés "Peti" Lombardi, salió a respaldar al Gobierno y sostuvo en MDZ Radio que hay otros mecanismos para arreglar el conflicto.

El legislador provincial explicó que “lo importante es pensar en cómo hacer para mejorar la calidad de vida de la provincia” y remarcó que “eso hizo la Legislatura con la media sanción del Presupuesto 2023 y pidió la autorización de los 2/3 de la Cámara para endeudarse con una deuda nueva con el fin de realizar 4 obras para el desarrollo de Mendoza”.

De esta manera, el titular de la Cámara baja declaró que “para acceder a una deuda nueva se necesita la autorización de la Casa de las Leyes y para las deudas viejas no se necesita la autorización de los legisladores provinciales". “Un rollover no es una deuda nueva y por lo cual no requeriría en mandatos constitucionales una mayoría especial. Ahora todos coincidimos que en cualquier Gobierno, tanto nacional como provincial y municipal, se debería tener este tipo de herramientas”, expresó.

Sobre esto, el intendente de San Rafael no quiere saber nada acerca de refinanciar la deuda provincial por medio de la Ley de Administración Financiera y argumentó que si el Gobierno provincial quiere avanzar sobre el tratamiento, el hecho será judicializado en la Suprema Corte. "Si el intendente está de acuerdo en usar esta ley, la disposición está para modificar la jurisprudencia para que quede permanente y cualquier Gobierno sin importar su color político pueda renegociar su deuda en mejores condiciones", comentó.

Además, agregó que la renegociación de la deuda provincial no es otra más del montón y que negar esta herramienta en medio de un contexto electoral hace que la calidad del debate se ensucie. "Entonces negar eso por una discusión política es ensuciar la calidad del debate y creo que todos deberían tener esta herramienta para renegociar. Si él está dispuesto, puede acabar con la legislación por medio de sus diputados para modificar la ley. Pero si no sucede, buscaremos otros mecanismos", remarcó.

Ante la posibilidad de judicializar el hecho, Andrés Lombardi sostuvo que "si Emir Félix quiere más certezas sobre la ley, la misma se podrá modificar". “Quiere darle más certeza, modificamos la Ley de Administración Financiera y si no podemos, la Justicia será quien determine si la deuda es nueva o es la renegociación de una deuda vieja”, sentenció.