Diego Santilli se metió en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: qué dijo

El diputado nacional del PRO Diego Santilli lamentó los cruces que hubo al interior del espacio amarillo y afirmó que "cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera".

Luego de las confrontaciones públicas entre la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el postulante a gobernador bonaerense definió al PRO como "una familia chica dentro de una familia grande que es Juntos por el Cambio".

"Éso es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que construir una alternativa con nuestras diferencias. No todos tienen que tener el mismo liderazgo", sostuvo el ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad.

En declaraciones televisivas, Santilli criticó las amenazas de la exministra de Seguridad contra el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel: "Hay que terminar con esto. No le podes decir a un colega tuyo ´te voy a romper la cara´".

Finalmente, el diputado nacional dio a conocer qué hará si no logra un triunfo en las elecciones bonaerenses en 2023: "Si no soy gobernador el año que viene, me voy al sector privado".