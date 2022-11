Arde Juntos: Patricia Bullrich le envió un desafiante mensaje a Mauricio Macri

"A mí nadie me va a disciplinar". La frase que Patricia Bullrich pronuncia en la intimidad revela la decisión política de la pre candidata presidencial del PRO de seguir adelante, en caso de ser necesario, con el enfrentamiento con Horacio Rodríguez Larreta. Pero también demuestra que la presidenta del PRO ya tiene vuelo propio y no está dispuesta a acatar el llamado a una tregua interna formulado por Mauricio Macri para evitar que se dispare la tensión en Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri tiene previsto convocar a ambas partes, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el próximo martes a sus oficinas en Olivos. El objetivo del ex presidente era contener la interna en el macrismo pero Bullrich ya avisó que no tendrá contemplaciones con el jefe de gobierno porteño y responderá todas y cada una de las agresiones o provocaciones de la campaña. Incluso prepara una demostración de fuerza para el próximo jueves en Rosario donde expondrá su armado federal junto a su pre candidato a gobernador, Joaquín de la Torre.

Ayer, Larreta hizo una recorrida de campaña por San Miguel, territorio donde De la Torre ejerce la jefatura política en coordinación con el intendente Jaime Méndez. El jefe de gobierno porteño caminó por el municipio pero sin el respaldo ni la presencia de De la Torre, ya lanzado en la pelea por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El dirigente del conurbano acompañará a Bullrich el próximo jueves. A la presidenta del PRO no la asustan las internas de Juntos. Y sus colaboradores recuerdan que fue el mismísimo Mauricio Macri quien disparó fuego amigo sobre los radicales al criticar el "populismo" de ese centenario partido que enfureció a Gerardo Morales y Facundo Manes.

Horacio Rodríguez Larreta reconoció que hay "tensiones" al interior del macrismo y afirmó que no se "engancha en las peleas, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio", luego de las fuertes críticas que hizo la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich. "No me engancho ni un minuto en las discusiones y peleas internas. Es una convicción. No peleo, no contesto, no me engancho, porque eso es malo para la unidad de Juntos por el Cambio", sostuvo el referente del PRO. En diálogo con Radio Rivadavia, el mandatario de la Ciudad se refirió al cruce que tuvo con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien lo acusó de mandarle "soldaditos" para criticarla.

"No tengo tensión. No hubo ni una sola declaración agraviante. No creo en las discusiones internas, en las peleas. No estamos todos en la misma bolsa. No me meto en peleas internas", señaló. Y continuó: "No digo que no hay tensiones internas, sino que no quiero alimentarlas, no quiero seguir echando nafta al fuego, porque no es bueno para la Argentina, para el PRO. Las tensiones existen pero no estoy para profundizarlas. Tenemos que cerrar la grieta. Se hace política peleándose unos con otros, desde el anti".

Luego del fuerte cruce entre Bullrich y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, Rodríguez Larreta comentó que en las últimas horas no habló con la ex ministra de Seguridad, pero indicó que la semana que viene se verán en una reunión del PRO.

"Si tengo algo que decirle a ella, se lo digo en la cara en privado. Las discusiones que yo tenga que dar las doy personalmente", remarcó.