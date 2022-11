María Eugenia Vidal y un peculiar encuentro con las "Pelo de Cocker Planchado"

La diputada nacional del Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal aprovechó su visita en Mendoza para participar en una curiosa actividad. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires mantuvo un encuentro con el grupo partidario de JxC "Las Pelo de Cocker Planchado", integrado por seis amigas, docentes jubiladas, decidieron involucrarse en la fiscalización de mesas en 2021 y se viralizaron.

"Fan #1 de de las #PeloDeCockerPlanchado! Vamos a ampliar el club en todo el país #PatriaCocker", publicó Vidal en su cuenta de Twitter.

“Nos pusieron el apodo por nuestro peinado y mirando las fotos dijimos: tienen razón eso somos”, contó Adriana Videla (63), la vocera del grupo, a MDZ en una nota realizada en 2021.

Su existencia se popularizó por las redes sociales y por los medios de comunicación y hoy, aquel grupo de menos de 100 mujeres se convirtió en un “ejército de fiscales” de 3000 personas en Mendoza y en centenares de grupos distribuidos en distintas provincias del país.

La visita de Vidal

María Eugenia Vidal, estuvo en Mendoza en el marco de las recorridas a nivel nacional que viene haciendo desde hace meses. La exgobernadora de Buenos Aires ratificó que aspira a ser presidenta, aunque ha cultivado un perfil más bajo de cara al 2023 que otros dirigentes macristas. Señaló que no es momento de hablar de candidaturas e hizo un llamado a sus colegas a no intensificar la interna en el PRO y en Juntos por el Cambio.

Vidal recorrió este mediodía las instalaciones de la empresa Güizzo Frutas en Carrodilla, Luján de Cuyo, una de las principales exportadoras de cerezas a nivel provincial. Lo hizo acompañada por el gobernador Rodolfo Suarez y el senador nacional Alfredo Cornejo.

Consultada acerca de si aspira a ser presidenta, Vidal dijo que “ya he dicho públicamente que me gustaría y también he dicho que siento que hoy no es tiempo de hablar de candidaturas”. “No es oportuno, los argentinos hoy se van a dormir con otras angustias y preocupaciones que las candidaturas”, agregó.

En cuanto a la interna de Juntos por el Cambio, sostuvo que “más interesante que quedarse con la foto, es quedarse con la película. Y la película es de una coalición que este año va a cumplir 8 años y es la primera vez que frente al triunfo del peronismo una coalición opositora se mantiene unida”.