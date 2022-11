Lilia Lemoine reveló qué le diría a Cristina Fernández de Kirchner y a Alberto Fernández

La vicepresidenta del partido Libertario Nacional, Lilia Lemoine, reveló qué les diría a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente Alberto Fernández. La influencer liberal también definió al feminismo como 'inútil' y se animó a un duro ping pong en diálogo con MDZ.

Imaginate que tenés 10 minutos en una sala como ésta con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. ¿Qué les dirías?

Qué podría decirle yo a esas personas que saben muy bien lo que están haciendo. Ellos no se están auto-engañando. Están engañando a la gente. Cristina lo puso al títere porque sabía que sino no ganaba y Alberto siendo de formación liberal, sabiendo que la inflación es un fenómeno monetario, se metió y aún teniendo la lapicera fue un pollerudo, no supo ser presidente y no le importó.



¿Y en la cara qué les dirías?

En la cara les diría chorros, ladrones, mentirosos, embaucadores. Yo no pude tener el funeral de mi mamá porque nos encerraban a todos durante la cuarentena. No hicieron protocolos. Desvergonzados, nos quitaron los derechos humanos. Mintieron todo el tiempo, qué les puedo decir. Mentirosos y basuras. Les queda poco tiempo en el poder.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández.

Quiero saber, ¿qué te gustaría hacer con el Ministerio de la Mujer?

Cerrarlo.



¿Y cómo definirías al feminismo actual?

Inútil.



Te voy a nombrar unos personajes y me tenés que decir lo primero que se te venga la cabeza.

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois.

Expropiador y chorro.



La presidenta del PRO, Patricia Bullrich

Una mujer confiable.



El empresario Alberto Samid

Gordo Carnicero.

El diputado de Libertad Avanza, Ramiro Marra

El tipito de Milei.



El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

Valijero.