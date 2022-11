Entre la espada y la pared: Alberto Fernández y su decisión sobre las PASO

La vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en el día de hoy afirmó que el Gobierno va a sostener las PASO e hizo hincapié en que “es un tema que lo define el Congreso”. MDZ Radio conversó con Daniel Bilotta, analista político, sobre cómo la decisión de mantener o eliminar las PASO condiciona al presidente Alberto Fernández.

“Hay que prestarle atención a lo que dijo Javier Milei, que es que no va a haber quórum para eliminar las PASO. El oficialismo está muy justo para conseguirlo. Randazzo había dicho lo mismo, excepto los cordobeses, y hay que ver cómo se va dando el clima”, comenzó explicando el analista.

Según el especialista, el Gobierno al no conseguir los votos para eliminarlas podría acudir a las “famosa lista colectora” : “Ese artilugio que una vez fue utilizado por los intendentes contra Néstor Kirchner y que él decidió ponerle fin con las PASO”, explicó.

La Cámpora, según contó Bilotta, presiona a los intendentes para volver a la lista colectora. Esto implicaría, por ejemplo, que con un mismo candidato a intendente haya varios concejales.

“Alberto tiene como incentivo terminar con la mayor cuota de poder que tiene el año que viene, con lo cual, si cede en el tema de las PASO, va a consolidar la imagen de un presidente débil. Por otra parte, si él aparece como el autor de la defunción de las PASO, esto le mantiene el diálogo abierto con la CGT, con el Movimiento Evita y también con los intendentes peronistas, incluso con los que están con Máximo”, argumentó.

Bilotta afirmó que no está confirmado que La Cámpora tenga preeminencia electoral en los territorios y advirtió que suele tener “mucha más suerte” cuando Cristina Fernández de Kirchner “los ubica” en la lista.

A La Cámpora, según el analista, le conviene que no haya PASO porque en una mesa de negociación amparados en Cristina obtiene muchos mas votos más que en elecciones: “Me parece que los intendentes van a defender que haya PASO, precisamente por el horizonte que se les abre: la impresión es que en este escenario tiene menos chance de ganar el Frente de Todos que Juntos por el Cambio”, argumentó.

Finalmente explicó que el gran poder de Alberto Fernández, no está en lo que hace, sino en lo que no deja hacer : “El presidente tiene claro que no va a ser jamás un líder de masas y que su única posibilidad de sobrevivir hoy es si todavía sigue siendo una persona de consulta”, cerró.