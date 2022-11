Lucas Ilardo trató de "bruto" a Rodolfo Suarez y el radicalismo salió con los tapones de punta

El jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado en la Legislatura, Lucas Ilardo, tildó de bruto al gobernador Rodolfo Suarez y causó malestar entre diversos integrantes del radicalismo. Precisamente, el senador kirchnerista cuestionó que el mandatario provincial expresara que Mendoza no adheriría a una eventual ley de alcoholemia cero sancionada en el Congreso porque “el tránsito es una facultad de la provincia y no está delegada a la Nación".

Suarez ratificó este martes que si el proyecto -que baja de 0,5 a 0 miligramos de alcohol en sangre permitidos- se convierte definitivamente en ley, no tendrá alcance en Mendoza ya que la provincia no adherirá. “El tránsito es una facultad de la provincia y no está delegada a la Nación. Y nosotros en Mendoza se aplica la ley provincial, para aplicar otra nosotros deberíamos adherir a esta ley nacional. Y la iniciativa de este Gobierno no se va a mandar esa adhesión a la Legislatura, en caso de que se sancione la ley. Pero apostamos primero antes a la fuerza de nuestros legisladores nacionales”,

Por ello, Ilardo disparó en su cuenta de Twitter: "¿De verdad el gobernador de Mendoza dijo que para que se aplique una Ley nacional en la provincia se debe adherir a ella? De verdad se puede ser TAN BRUTO? Sr. Rodolfo Suarez, definitivamente usted debe volver a la escuela primaria o simplemente leer el artículo 31 de la Constitución Nacional".

Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado, contestó en sus redes sociales: "El presidente del Bloque de Senadores del Frente de Todos no sólo insulta y agrede personalmente al Gobernador, también demuestra un absoluto desconocimiento sobre la materia de la que está opinando. Cuando no hay nada que decir, lo más oportuno es guardar silencio. Ley 24.449. ¿Y si mejor, antes de agredir y opinar, nos informamos?

El Presidente del Bloque de Senadores del Frente de Todos no sólo insulta y agrede personalmente al Gobernador, también demuestra un absoluto desconocimiento sobre la materia de la que está opinando. Cuando no hay nada que decir,lo más oportuno es guardar silencio. uD83DuDC47

Ley 24.449 https://t.co/eLUkytvpWe pic.twitter.com/0VIbXsoV1V — Natacha Eisenchlas (@NEisenchlas) November 29, 2022

A medida que fue cayendo la noche, otros senadores del radicalismo le respondieron a Ilardo de forma desafiante,

"No me sorprende la actitud bélica e irrespetuosa del senador hacia @rodysuarez. En Mendoza se necesita una oposición seria que trabaje por el bien de sus ciudadanos/nas, no barras bravas", comentó el senador de Cambia Mendoza Alejandro Diumenjo.

No me sorprende la actitud bélica e irrespetuosa del senador hacia @rodysuarez

En Mendoza se necesita una oposición seria

que trabaje por el bien de sus ciudadanos/nas, no barras bravas — Alejandro Diumenjo (@DiumenjoAle) November 29, 2022

Estimado senador, es lamentable q estemos ya acostumbrados a sus malos tratos, pero ahora también a la ignorancia con la que maneja ciertos temas. Si de verdad el gob. nacional está interesado en Mendoza, que lo haga destinando recursos, fondos, obras y cumpliendo lo q prometen. https://t.co/GFmTQjG2gB — Mariana Zlobec uD83DuDC9A (@MarianaZlobecGC) November 30, 2022