Rodolfo Suarez le exigió a Anabel Fernández Sagasti que frene la Ley de Tolerancia Cero

El gobernador Rodolfo Suarez exhortó este martes a los senadores nacionales mendocinos a que voten en contra del proyecto que propone modificar la Ley de Tránsito e implementar la Tolerancia Cero para el consumo de alcohol al volante. En este sentido, le exigió a la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti que aproveche su llegada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para frenar la iniciativa en el Senado.

La semana pasada el proyecto que busca reducir el límite de 0,5 miligramos de alcohol en sangre a 0 para los conductores obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue fuertemente resistido por la provincia, a raíz del impacto que podría tener para el enoturismo.

“Queremos solicitarle a nuestros representantes en el Senado de la Nación, a los tres senadores, que tienen que votar en contra esta ley y tienen que hacer todo el esfuerzo posible para que esta ley no salga”, pidió este martes el gobernador Rodolfo Suarez al ser consultado tras una entrega de viviendas en Rodeo de la Cruz.

Asimismo, el mandatario provincial apuntó directamente a la senadora nacional del Frente de Todos y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, para que gestione el freno a la reforma en la normativa de tránsito. “Fundamentalmente una senadora, que representa al kirchnerismo en Mendoza y que tiene una llegada muy cercana a la vicepresidenta, donde se deciden estas cosas, creo que tiene una gran oportunidad de hacer lo que tiene que hacer por Mendoza”, sostuvo-

“Lo que se está sancionando es una norma que no va a tener la finalidad que se busca. Si vemos las estadísticas que hay en el mundo en la franja de menos de 0,5 (mg de alcohol en sangre) no se producen accidentes de tránsito”, expresó Suarez respecto al espíritu de la iniciativa.

Resaltó que la propuesta se contrapone con la política provicnial de ser capital internacional del vino y de haber sido eleegida capital iberoamericana de gastronomía y enología sustentable.

“Elevamos muchas propuestas que tienen que ver con que se pod´ria haber legislado en base al rango etario. Pero creo que 0,5 es razonable y funciona en el mundo. Son esas leyes que se sancionan porque se cree en principio que es políticamente correcto pero en realidad hay que pensar también en la economía y en este caso en la de Mendoza”, aseguró.

Asimismo, el gobernador ratificó que si el proyecto se convierte definitivamente en ley, no tendrá alcance en Mendoza ya que la provincia no adherirá. “El tránsito es una facultad de la provincia y no está delegada a la Nación. Y nosotros en Mendoza se aplica la ley provincial, para aplicar otra nosotros deberíamos adherir a esta ley nacional. Y a iniciativa de este gobierno no se va a mandar esa adhesión a la Legislatura, en caso de que se sancione la ley. Pero apostamos primero antes a la fuerza de nuestros legisladores nacionales”, subrayó.