El pronóstico errado de Alberto que puede complicarle aún más el fin de año

En medio de un contexto económico delicado, en el que se espera una inflación anual de 3 dígitos, y de cara a las próximas elecciones del año que viene, la realidad política argentina presenta varias aristas para analizar. MDZ Radio conversó con Daniel Bilotta, analista político, sobre el homenaje a Ginés González García, exministro de Salud, los polémicos dichos sobre la sociedad argentina del senador nacional Luis Juez y del presente del Gobierno nacional, desenfocado de la verdadera necesidad de los argentinos.

Bilotta comenzó su análisis refiriéndose al ministro de Economía de la Nación y su estrategia de cara a 2023 en medio de la crisis: “Actualmente Sergio Massa intenta recrear la expectativa sobre sí mismo, hablando de su propia candidatura. Dudo que la sociedad esté esperando esto, ya que lo mira con bastante indiferencia y bronca. Esto la pone a la política en una disyuntiva, en cuanto al riesgo de un voto silencioso que no se sabe a dónde va a ir”.

Por otro lado, advirtió que es un error de Alberto Fernández pensar que el Mundial o un éxito deportivo va a disimular “lo mal que está Argentina. Esto confirma lo viejo que está el presidente para pensar la política”.

"Es un error de Alberto Fernández pensar que el Mundial o un éxito deportivo va a disimular lo mal que está Argentina".

Con respecto al homenaje que se le hizo a Ginés González, Bilotta afirmó que fue un gesto para irritar a Cristina. “Esto también demuestra que el oficialismo vive encerrado en su propio tupperware y las cosas pasan dentro de esa realidad hermética. Es un gesto otra vez que hace que, lejos de conciliarse, la política se enfrente más”, aseguró.

Bilotta manifestó que la Argentina espera un "cambio profundo” y que “quienes dicen que lo van a realizar, no dicen el cómo. Se sacan fotos y muestran equipos pero no dicen nada. Estamos en el medio del océano sin una isla cerca”.

Críticas a las sociedad argentina

Este lunes se desencadenó una fuerte polémica, luego de que el senador cordobés Luis Juez tildara de “pueblo de mierda” a Argentina, debido a que "le exige más a la Selección argentina que a los dirigentes políticos".

MDZ Radio habló con el legislador cordobés, que volvió a reafirmar sus dichos: ”Dije eso debido a que me mencionaron la posibilidad de disturbios si México le ganaba a Argentina. No me parece serio que responsabilicemos más a un jugador de fútbol que a un tipo que votamos, que le pedimos que nos cuide, que nos de salud, educación. Soy parte de este pueblo que vive como jugamos, que es incapaz de pararse a pensar a qué dirigentes vota. Votamos ladrones y no queremos que nos roben. Nos tenemos que hacer cargo, siempre le echamos la culpa a otros”.

Además, visibilizó que este lunes con el homenaje a Ginés González García, “la gente no reclamó nada, después del escándalo del vacunatorio VIP, y la cantidad de muertes en la pandemia”.

Daniel Bilotta analizó estos dichos de Juez y los tildó de demagógicos. Además, hizo énfasis en la importancia de una autocrítica por parte de los dirigentes políticos: ”Esta sociedad tiene varias cosas para corregir. Probablemente este pueblo es exitista, buscar una catarsis en el éxito deportivo es algo histórico. La misma profundidad de la crisis está cambiando esto”.