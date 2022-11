En medio de los rumores de acercamiento, Horacio Rodríguez Larreta le dio un portazo en la cara a Javier Milei

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le cerró la puerta a un eventual acercamiento de Javier Milei a Juntos por el Cambio, al sostener que el líder de La Libertad Avanza "no ha mostrado "ninguna vocación de diálogo" con la principal coalición opositora.

El jefe de Gobierno resaltó que Juntos por el Cambio tiene "una base de apoyo muy fuerte" de al menos el 40%, y aclaró que si bien es necesario seguir ampliándose, tiene que ser con referentes que tengan "vocación de diálogo".

"Milei es de otro partido", aseguró tajante, y agregó: "Tenemos una coalición que ganó la última elección. En las últimas elecciones sacamos el 40% de los votos, con lo cual tenemos una base de apoyo muy fuerte. Que tenemos que seguir creciendo, bien, pero primero tenemos que consolidar lo propio".

"Es bueno seguir ampliándonos pero ampliándonos con gente que quiera ampliarse, que quiera trabajar con nosotros. Milei hasta ahora no ha mostrado ninguna vocación de eso, de trabajar en conjunto", sumó.

Para Rodríguez Larreta, "hay que ampliarse primero con gente que coincida en los valores en la defensa de las instituciones y segundo que tenga vocación de diálogo", y añadió que Javier Milei "no ha mostrado vocación de diálogo" con Juntos por el Cambio.

En otro orden, el máximo referente porteño del PRO aseguró que se autodefine "desarrollista" desde el punto de vista de la política económica.

"Yo soy desarrollista, creo en el desarrollismo, creo quela Argentina necesita un modelo de desarrollo productivo, que explote las ventajas naturales que tenemos pero que también desarrolle valor agregado. Necesitamos definir un modelo de desarrollo en la Argentina que tenga que ver con las necesidades del mundo. Hoy el mundo necesita productos argentinos".

"Tenemos que lograr además que sea inclusivo, que contemple a todos, que nadie se quede afuera, que de posibilidades a todos las provincias. Veo una gran oportunidad. Aún con la frustración que vivimos hoy, soy optimista", expresó.

Por otra parte, volvió a desmarcarse de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y afirmó en declaraciones periodísticas que las "manifestaciones no se enfrentan con más violencia".

Ambos protagonizaron se cruzaron respecto al operativo de seguridad montado por la Policía de la Ciudad en el departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Estoy convencido de que las manifestaciones no se enfrentan con más violencia. Yo no soy violento, no creo que sea lo que la Argentina necesita, necesitamos paz", explicó uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Respecto a Bullrich, señaló: "Ella piensa lo que piensa, no hablo por ella".

Ambos tienen discursos contrapuestos de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Para Rodríguez Larreta, la Argentina necesita un acuerdo del 70% para lograr un consenso que permita la gobernabilidad. Mientras que para Bullrich no sería necesario tender puentes con sectores -ahora- oficialistas.

Sobre el tema, Rodríguez Larreta argumentó: "Es válido que haya diferentes alternativas, para eso tenemos las PASO. Hay tensiones, puede haber más de una persona que aspire a un cargo. Jamás me van a escuchar hablando mal de alguien de Juntos por el Cambio, haciendo comentarios que alimenten la interna. Para mí la unidad está por encima de todo".

El titular del Palacio Municipal sostuvo que la Argentina necesita "medidas clara por los próximos 20 años" y agregó: "Tiene que haber una política integral, no tres medidas mágicas por un mes". Lo hizo en una recorrida por La Plata, junto al intendente Julio Garro.

Además, planteó la necesidad de "avanzar en un plan" que incluya: "Estabilizar la economía, un modelo de crecimiento y desarrollo, qué productos le vamos a vender al mundo, cómo abrimos mercados, cómo actualizamos el sistema laboral, cómo replanteamos los planes sociales".