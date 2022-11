La encuesta secreta de Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo que será determinante para 2023

El Gobierno de Mendoza recibió días atrás una encuesta que muestra a los dirigentes oficialistas mejor posicionados para competir por la candidatura a gobernador en 2023. Se trata de un trabajo que estuvo a cargo de Reale Dalla Torre Consultores, pero tanto desde la encuestadora como desde el radicalismo aseguran que mantendrán en reserva los resultados. El secretismo se debe a que se trata de un relevamiento clave que marca el punto de partida para comenzar a definir quién será el postulante oficialista para suceder a Rodolfo Suarez.

Entre otras temas, el estudio de opinión midió la imagen y la intención de voto de los posibles candidatos a la gobernación con la foto del mes de noviembre. En Cambia Mendoza aseguran que estos datos se tomarán en cuenta junto a otra medición proyectada para finales de enero e inicios de febrero. Esta última sostienen que será la definitiva para que Suarez y el senador nacional Alfredo Cornejo determinen, junto a los intendentes radicales, quién es el aspirante a gobernador más competitivo por el espacio.

Debido a la relevancia que tendrán estas encuestas es que decidieron no hacer pública la de noviembre, cuyos resultados ya llegaron a manos de Suarez y Cornejo, los grandes decisores del oficialismo.

MDZ conoció algunos datos importantes que se desprenden de este relevamiento y que confirman algunas tendencias que se vienen reflejando desde anteriores mediciones. Cornejo es el dirigente que aparece mejor perfilado y cuenta con el mayor respaldo, teniendo en cuenta también que Suarez no puede reelegir. Ambos son los que tienen la imagen más alta.

El exgobernador aún no decide si el año que viene se inclinará por su ambición personal de intentar disputar la presidencia en la interna de Juntos por el Cambio o buscar un nuevo mandato a nivel provincial, convirtiéndose en el primer mendocino en ser electo gobernador en dos oportunidades, desde el retorno de la democracia. Hoy por hoy, todo parece indicar que la balanza se estaría inclinando para la alternativa vernácula, pero desde el entorno del senador señalan que la decisión se tomará el año que viene.

La segunda figura provincial mejor posicionada de cara al 2023 es el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, según este relevamiento. El sobrino del gobernador todavía tiene la opción de ir por la reelección en la Capital, pero según los sondeos aparece como el segundo postulante más competitivo, aún sin haberse lanzado de lleno a la carrera por la gobernación.

La única expresión contundente que ha tenido “Yayo” Suarez sobre su futuro político inmediato tuvo lugar meses atrás en su mensaje ante el Concejo Deliberante de Capital. Allí manifestó que va a ser intendente hasta el último día y que a partir de la gestión en la Ciudad espera tener el acompañamiento de los vecinos para continuar con el equipo.

Otro dato que arroja la encuesta es que el capitalino estiró la diferencia en el ránking de “favoritos" sobre el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, e incluso estaría cerca de duplicarlo en algunos indicadores.

El presidente la UCR local tiene una importante intención de voto para el año que viene y además cuenta con el respaldo de Cornejo en sus aspiraciones por buscar el Sillón de San Martín, aunque tampoco termina de lanzarse. Días atrás el jefe comunal evitó hablar de candidaturas y dijo que “coincido con nuestro gobernador y Alfredo Cornejo, que han hecho manifestación pública de que no es momento para lanzar candidaturas”. “Para la época de Vendimia nuestro frente va a tener seguramente las mejores opciones para Mendoza”, agregó.

Asimismo, el relevamiento realizado por Reale Dalla Torre posiciona en un expectante tercer puesto entre los posibles candidatos al diputado nacional y referente local del PRO, Omar De Marchi, quien aspira a dar competencia en las primarias de Cambia Mendoza. El lujanino ya disputo la interna oficialista en 2019 y en las legislativas de 2021 tensó hasta último momento su participación en el frente oficialista.

En este potencial escenario de PASO en Cambia Mendoza, Cornejo y Ulpiano Suarez son los que tienen mejores números para ganarle De Marchi en la previa. Aunque hay que tener en cuenta que otra figura radical con el respaldo del actual gobernador y el exmandatario también podría terminar imponiéndose en esa eventual primaria.

Estas conclusiones coinciden en buena medida con las observaciones de Martha Reale, directora Reale Dalla Torre Consultores, durante una entrevista en MDZ Radio. Sin hacer referencia a este estudio de opinión específico, la encuestadora analizó el contexto preelectoral de la provincia.

“Hoy la ciudadanía no está pensando en candidaturas. Es un tema que le preocupa más al círculo rojo que al ciudadano de a pie. Eso no quiere decir que dentro de tres o cuatro meses no entre en esa sintonía, porque de hecho lo tiene que hacer”, sostuvo.

Respecto de la carrera por la gobernación, expresó que “un candidato para llegar a quedar posicionado o perfilado para ganar unas elecciones necesita una serie de atributos. En primer lugar, en Mendoza el tema de las gestiones previas del dirigente es un activo importantísimo. No importa lo que digas, los mendocinos lo que miran muchísimo es qué hiciste antes”.

Agregó que otro factor es el espacio político que represente. “Sin dudas un dirigente de Cambia Mendoza o del propio radicalismo, que hoy es el partido más fuerte y mejor posicionado de Mendoza y con mayor grado de penetración en la provincia, es bastante probable que si tiene el apoyo de los dos dirigentes más valorados de la provincia que son Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo, por supuesto que es otro aditivo. Suponiendo que el candidato no sea Cornejo, que eso todavía no lo sabemos”, indicó.

“Y después tiene que ver el carisma. Son los tres elementos que se conjugan a la hora de que la sociedad pueda tomar una decisión en ese sentido. El carisma se mide a partir del nivel de conocimiento”, manifestó.

Por otro lado, Reale indicó que “suponiendo que la competencia se dé entre Alfredo Cornejo y Omar De Marchi ahí sin dudas no hay una competencia pareja. Cornejo le saca una ventaja importante a De Marchi. De acuerdo a nuestros números. Sin dudas Cornejo es el dirigente más competitivo del momento”.

Sobre otro potencial escenario, la encuestadora sostuvo que “de acuerdo a los números que nosotros manejamos, el radicalismo estaría en condiciones de ganarle una interna a De Marchi. Cualquiera fuera el candidato”.