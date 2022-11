Elecciones 2023: cómo encaran los mendocinos el año en que se define el poder y el futuro

Los ciudadanos de Mendoza tienen apatía con la clase política, algo que se replica en todo el país. La "anomia" es la principal característica que detectan los analistas y encuestadores. En la antesala de un año electoral, los mendocinos sienten que los dirigentes se han separado de los problemas de la sociedad y esto ha provocado un desinterés por parte del electorado.

Desde “La Mesa del Poder, edición provincial” se analizó este contexto con la palabra autorizada de la directora de Reale Dalla Torre Consultores, Martha Reale, y con la consultora y socióloga, Stella Toledo.

Para Reale, los mendocinos están en un estado de abulia respecto a su relación con la dirigencia política y las pistas se vuelven evidentes cuando se comparan los resultados que se obtienen a nivel nacional con los que se obtienen en la provincia. “Nos cuesta muchísimo recoger datos certeros en términos de cómo se va a perfilar el electorado de cara hacia las elecciones nacionales del 2023, pero a nivel provincial, cambia la perspectiva. Esto no quiere decir que la ciudadanía mendocina no esté en la misma sintonía respecto del resto de los ciudadanos de Argentina, pero cuando preguntamos sobre temas locales las repuestas son más estables y hay menos fluctuaciones en cuanto a su comportamiento electoral”, expresó.

La encuestadora, por medio de una analogía con las relaciones de pareja sostuvo que “la sociedad civil está en la etapa de la indiferencia y no le interesa lo que hace la política”. “En las relaciones de pareja hay etapas de enamoramiento, etapas de crisis, pero hoy la relación está en el tiempo de la indiferencia. Entonces, hay una dirigencia que no está interesada en lo que le sucede a sus ciudadanos y, a la vez, hay una sociedad que no está interesada en lo que hace la política”, aseveró.

Uno de los principales problemas de la sociedad es la inseguridad y la inflación, sin embargo. El Mundial de Qatar 2022 puede ser un elemento para catalizar el malestar o por el contrario para amenguar impactos. . “El caldo cultivo está vigente porque hay mucho enojo contenido y desconozco. Un mal resultado en el Mundial puede ser la mechita para encender la fogata”, advirtió.

Y sumó: “Ante el tremendo grado de frustración que tiene la sociedad argentina por la situación del país, los encuestados nunca ven al país tocando fondo y eso genera una especie de bucle repetitivo, produciendo una enorme frustración e incertidumbre".

"Quizás el fútbol de alguna manera sea el lugarcito donde nosotros nos aferramos y tal vez, si la selección no prospera se podrá percibir un enorme desencanto producto de la frustración y de la impotencia. Con lo cual, no se puede descartar que no hayan problemas si la selección no logra sus resultados esperados", agregó.

En cuanto a las expectativas electorales, Reale asegura que Cambia Mendoza sigue siendo el frente electoral con más chances de seguir en el poder y que Alfredo Cornejo es el dirigente mejor posicionado. El Gobernador, según ella, mantiene una imagen positiva por encima del 50% y el Frente de Todos tiene un problema para conectar con la ciudadanía. Sin embargo, sumando a todos los dirigentes el PJ mendocino llega al 30%, un número no despreciable.

Desesperanza y resignación de los mendocinos

Según la encuestadora Stella Toledo, los mendocinos poseen dos emociones muy profundas: desesperanza y resignación. Sin embargo, la profesional marcó una diferencia entre los sentimientos que se pueden relevar en la actualidad con los que fueron estudiados durante el 2001. “El mal humor aparece como un fuerte descontento y desesperanza, que es lo más preocupante que vemos”, indicó.

Toledo y Reale consideran que los argentinos -y los mendocinos, en particular- "no encuentran a nadie en quien refugiarse, dejando en la puerta de entrada la crisis de la representación política". “El mayor desencanto de la gente se da en todos los dirigentes políticos y no hay grandes diferencias, solo políticos con mejor imagen. Pero los estudios demuestran que nadie tiene mayor opinión positiva que la negativa”, expresó Stella Toledo.

Además, aseguró que “la indiferencia puede intensificarse con el correr del tiempo de cara a las elecciones del 2023”. “Cuando preguntamos la intención de voto, las cifras demuestran que hay un 50% del electorado que forman parte de los indecisos y el de los que no quieren votar a nadie. También, las personas comentan que van a las urnas no por gusto, sino por obligación. Hoy la gente no tiene esa respuesta que en algún momento la política generaba con sus acciones”, sentenció.