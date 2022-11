El reclamo de los socios de la UCR que es resistido

Este jueves por la tarde, integrantes de Partido Demócrata Progresista (PDP), que son parte del oficialismo de Cambia Mendoza, se juntaron con el presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, para pedirle que se implemente el sistema de votos D´Hondt en las PASO (Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria) del frente electoral, porque les parece muy alta la exigencia del 25% de los votos como mínimo y no alcanzan a conformar la lista definitiva de candidatos. Sin embargo, según pudo saber MDZ, el radicalismo no tiene en agenda cambiar las reglas de juego de cara a las elecciones del 2023.

La reunión fue en el municipio de Godoy Cruz. Pasadas las 19 se acercaron miembros del Partido Demócrata Progresistas (que no pertenecen a la estructura del Partido Demócrata, que está afuera del oficialismo): la diputada Josefina Canale; el director del Organismo Técnico Criminológico, Diego Arenas, el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, y la dirigente Luli Gabrielli. Además de García Zalazar, quien preside el radicalismo y es el intendente de Godoy Cruz, los esperaron los legisladores radicales goidruceños por la UCR, Diego Costarelli y Mariana Zlobec y el funcionario municipal César Cattaneo.

En ese encuentro, los miembros del PDP le plantearon a García Zalazar la necesidad de cambiar el reglamento para conformar las listas de candidaturas el año que viene, ya que consideran que no se sienten representados porque no les alcanzan los votos para llegar al 25% exigido.

En las primarias- las provinciales serán el 11 de junio junto a las de todos los departamentos con excepción de los 6 municipios gobernados por el PJ, que anticiparían los comicios para el 30 de abril- los frentes electorales ponen sus propias condiciones para los listados que resultan tras la PASO. El PDP en la última elección que fue en 2021 fue a la PASO junto a un grupo de empresarios e integraron Cambia Ya, que compitió con la lista oficialista de Cambia Mendoza. Para tener espacios en las listas finales, necesitaban sacar al menos el 25% de los sufragios del frente, algo que les ocurrió en General Alvear, donde sacaron un concejal pero no en otro lugar.

“Pedimos a García Zalazar, en una reunión que se dio en muy buenos términos, que se rediscuta dentro del frente electoral otra manera para integrar las listas. Nosotros planteamos como alternativa el sistema de votos D'Hondt (se divide el total de los votos válidos obtenidos por las listas por el número total de los cargos que se deben cubrir), pero a lo que apuntamos es a avanzar a través del diálogo en una manera que no sea como la actual”, aseveró Arenas en diálogo con MDZ.

El encuentro fue celebrado como “muy positivo” entre los integrantes de PDP. Arenas, además, confirmó que “estamos dialogando con los empresarios para conformar Cambia Ya” como se hizo en las legislativas pasadas.

La próxima semana habrá una reunión del radicalismo en la que podría hablarse de este este asunto. De hecho, otros dirigentes que no son parte del PDP pero si socios de Cambia Mendoza también están planteando tener más participación. Una de las posibilidades puede ser avanzar en una manera de contar los votos por porcentajes, parecido al de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), donde rige el 15% de piso y no el 25% como en Mendoza. Sin embargo, en la UCR, gran parte de la dirigencia considera que los partidos chicos tienen representación dentro del frente, ya que la mayoría de las figuras de peso son legisladores o funcionarios. Por eso no estaría por ahora en agenda rediscutir la manera de contabilizar los votos en las primarias dentro del Frente Cambia Mendoza, que de acuerdo a todas las encuestas, tiene altas chances de volver a ser gobierno por los próximos cuatro años.