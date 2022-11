Karina Banfi: “El Gobierno nacional tiene un doble estándar en materia de Derechos Humanos”

La diputada Karina Banfi pertenece hace siete años a la Comisión de Relaciones Exteriores, ámbito en el que se presentó —fuera de agenda, y sin la presencia de los medios— el canciller de la República Argentina, Santiago Cafiero. En ese contexto, ante el cuestionamiento por parte de la legisladora ante la falta de firmeza del actual gobierno a la hora de denunciar las violaciones a los Derechos Humanos por parte de regímenes como los de Irán, Venezuela, Nicaragua o Cuba, el funcionario nacional admitió que éstas existen, pero que la falta de firmeza responde a un deseo de no “politizar” estas cuestiones y evitar así las críticas por parte de algunos medios.

En una entrevista en la FM 99.9 de Mar del Plata, Banfi dio detalles del encuentro, asegurando que se enteró de la presencia del canciller en el momento en el que ingresó a la reunión: “Yo me enteré cuando llegué, y nunca supe que no formaba parte del orden del día, considerando que es una reunión de alto nivel en la que viene el Canciller al Congreso de la Nación a rendir cuentas. La reunión efectivamente se llevó a cabo durante tres horas, y tuvimos la posibilidad de preguntar sobre los diferentes temas que son parte de la agenda parlamentaria en cuanto a las relaciones exteriores de la Argentina”.

Luego, Banfi abundó al respecto del intercambio que tuvo con el Canciller: “Fue un momento muy tenso. No sabía que había trascendido a los medios, porque éramos veinte personas aproximadamente las que estábamos ahí presentes. Fue un momento muy desagradable a lo que a mí respecta, teniendo en cuenta que el Canciller venía respondiendo de manera muy amable a las preguntas que se le hacían”.

El intercambio respondió a este doble estándar de parte del gobierno nacional al respecto de los Derechos Humanos y civiles. Explica la diputada: “En un momento Cafiero declara que, efectivamente, reconoce la existencia de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Ante eso, yo le pregunto, retomando ese concepto que él transmite de manera muy clara, y él dice que, sobre las posiciones que tiene la Argentina en materia de Derechos Humanos, ellos lo manifiestan y trabajan en los organismos competentes. Lo que él esboza, de una manera un poco más marginal, es que no quieren que el tema sea ‘politizado’, refiriéndose específicamente a determinados medios de comunicación que, según él, pueden tergiversar esas posiciones del gobierno nacional, cuando éstas deben tener un carácter objetivo”.

Banfi continúa: “La verdad es que es algo medio tirado de los pelos todo ese planteo, por lo que yo le pregunto y le pido una reflexión al respecto de que uno tiene que tener una posición muy clara: o defiende los Derechos Humanos, o no los defiende. No se puede hacer como que sí, no, a vos no te contesto pero después armo un convenio de cooperación con el embajador de Cuba cuando nunca te manifestaste —y nunca se acompañó ningún repudio— por los seiscientos detenidos, procesados e incluso encarcelados a veinte años por haber protestado el 11 de junio del año pasado en las calles cubanas en el contexto de una protesta social. Si estás a favor de la protesta social, de la protesta callejera como parte de este gobierno en la Argentina, entonces en Cuba también”.

La diputada continuó señalando otras contradicciones: “A partir de noviembre pasado Argentina cambia la posición que había tomado inicialmente de abstenerse y no acompañar los repudios y rechazos en contra de la dictadura del régimen de Ortega en Nicaragua. Sin embargo, Raimundi, el embajador de Argentina ante la OEA, en agosto se niega a participar de una reunión del Consejo Permanente en donde se hace un repudio y rechazo a la persecución de periodistas en Nicaragua, y tiene que hacerlo su segunda, María Cecilia Villegas. Yo lo que hice fue preguntarle por esta situación, pedirle que me explicara lo que decían las crónicas de esos días. Y, la verdad, la respuesta fue muy agresiva. No quiso contestar. Me dijo que yo estaba equivocada, y que esto no era así. Bueno, la verdad, hay que ir y buscar los diarios de ese momento: poner Raimundi, OEA, Nicaragua y ahí va a salir lo que se decía en ese momento y que el Canciller no quiso contestarlo”.

Al respecto del resultado de la reunión, Banfi reflexionó: “Lo que me queda es seguir pensando que existe un doble estándar del gobierno nacional en materia de Derechos Humanos, especialmente en este triángulo perverso que tienen entre Argentina, Venezuela e Irán. Y que debemos deshacerlo, porque nos contradice permanentemente. O defendemos los Derechos Humanos, o no los defendemos, y lo que hacemos es explicar que en Medio Oriente, el azote público a las mujeres, o matarlas a golpes por romper algunos criterios culturales o religiosos, es simplemente una cuestión de ese país, en la que nosotros no tenemos que intervenir”.

Abundando al respecto de lo que está sucediendo en Irán ante el absoluto silencio de las organizaciones feministas afines al gobierno nacional, Banfi dijo: “Es muy triste. Yo he promovido varias declaraciones en apoyo a la rebelión de las mujeres en Irán. Hemos podido sacar una declaración hace cosa de un mes, en donde el texto quedó mucho más lavado, pero al menos pudimos expresar las mujeres de Juntos por el Cambio que creemos, sobre todas las cosas en la libertad, y en la decisión que deben poder tener esas mujeres de elegir una vida en libertad. Eso aplica a todas las mujeres del mundo, no solamente en la Argentina”.