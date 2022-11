El mensaje de Mauricio Macri para un sector clave del peronismo

Mauricio Macri afirmó que "el problema no es el sindicalismo, son algunos sindicatos". En un mensaje dirigido a un sector clave del peronismo, el ex presidente moderó su discurso contra los gremios y acotó la ofensiva contra los sindicatos que responden al kirchnerismo.

A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Macri publicó una columna de opinión del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quien arremetió contra los gremios aéreos. Tras destacar que la desregulación del mercado aeronáutico impulsó el crecimiento en la cantidad de puestos de trabajos ligados al sector, el ex funcionario nacional afirmó que los sindicatos hicieron "lo imposible" para que no se crearan más empleos.

"Hicieron paros, manifestaciones, metieron miedo a la población y miedo en la opinión pública afirmando que los aviones se iban a caer y eran inseguros, con el único objetivo de que no se generen puestos de trabajo fuera de su control. Este es el problema, no el sindicalismo", lanzó el dirigente del PRO en el texto publicado en La Nación. Y continuó: "El problema son estos sindicatos que, acostumbrados a manejar a voluntad lo que pasa en su sector y viéndose amenazados por el crecimiento de la industria de la que son parte, en lugar de ver cómo pueden ayudar a que crezca el país, haya más puestos de trabajo y sus afiliados tengan más oportunidades, se cierran, se corporativizan, boicotean y extorsionan violentamente porque lo único que admiten es lo que los beneficia".

El problema no es el sindicalismo, son algunos sindicatos: https://t.co/GhD1UbHAfy — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 24, 2022

Dietrich advirtió que los "sindicatos corporativos" volvieron a "arremeter de nuevo contra las low cost buscando forzar la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo al que los propios trabajadores de esas low cost no adhieren".

En ese sentido, consideró que se trata de "un paso más en la búsqueda de volver al pasado, el volar para pocos y adueñarse del sector".

"En 2015 empezamos la revolución de los aviones, en 2023 tenemos que empezar la revolución del trabajo. Va a ser igual de difícil y del lado de enfrente van a estar los mismos de siempre.

Los defensores de una Argentina para ellos, chiquita, limitada, con un techo. Les vamos a volver a ganar porque la realidad se impone, porque las nuevas generaciones quieren ser libres, progresar y construir su futuro y porque las viejas recetas de la Argentina para pocos tienen fecha de vencimiento, aunque algunos se empeñen en disimularla", concluyó el ex ministro de Transporte.