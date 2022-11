Madres de Plaza de Mayo cruzó a Alberto Fernández por su pesar en Twitter tras la muerte de Hebe de Bonafini

Tras la muerte de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, reconocidas figuras políticas y organismos de derechos humanos expresaron su pesar en sus redes sociales. Uno de los que utilizó su cuenta de Twitter para despedir a la referente de Madres fue el presidente Alberto Fernández, sin saber que desde la organización le iban a salir al cruce con un lapidario comentario.

"Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección. Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe", escribió el presidente Alberto Fernández.

El tuit de Alberto tomó repercusión a tal punto que desde la cuenta oficial de Madres de Plaza de Mayo le respondieron con un contundente "por suerte, Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted", en clara alusión a la infinidad de veces en que Bonafini cruzó a Fernández en público.

"Sr Presidente no se perdió nada, el legado de las Madres vive en el pueblo. Relacionar la lucha de nuestra Presidenta con otra organización es un insulto. Por suerte Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted", lanzaron con picante desde la cuenta @PrensaMadres.

La última aparición de Hebe de Bonafini contra Alberto Fernández fue en el mes de agosto. La ahora extitular de Madres de Plaza de Mayo le aconsejó en tono humillante al presidente que "hable lo menos posible".

"¿Usted se escucha después de que habla?", lanzó en relación a la polémica generada por los dichos del jefe de Estado sobre el fiscal Luciani al sostener que "el fiscal (Alberto) Nisman "se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, espero que no haga algo así el fiscal (Diego) Luciani".

"Voy a empezar pidiéndole al señor presidente (Alberto Fernández), con el respeto que le tengo que tener porque es el presidente de la Nación, que hable lo menos posible ¿Quién le hace el discurso?", señaló Hebe de Bonafini.

"Nunca me callé y menos ahora. Las Madres estamos dispuestas a defenderla por todo. No se por qué sacó tantas cosas de ese bolsillo que tiene, en vez de corazón. Sacó a relucir cosas que no tenían nada que ver. La verdad es que es una desilusión después que habla", continuó.