El funcionario polifuncional de Rodolfo Suarez que ocupa asientos estratégicos

Si bien hace más de un año que renunció al cargo de subsecretario de Energía y Minería de la provincia, Emilio Guiñazú continúa siendo un funcionario clave para la gestión de Rodolfo Suarez. El ingeniero industrial actualmente se desempeña como gerente general de la empresa estatal minera PRC, es asesor ad honorem del Ministerio de Economía y, al mismo tiempo, es representante de la provincia en el directorio de YPF. Resalta que cumplir las tres funciones es un desafío profesional enorme y afirma que no existe ninguna incompatibilidad ni conflicto de intereses, ya que solo cobra un sueldo por su puesto en la petrolera.

Tras una trayectoria de años en el sector privado como ejecutivo de Impsa, Guiñazú llegó a la gestión pública en diciembre de 2015 con el arribo de Alfredo Cornejo a la gobernación. Fue convocado por el entonces ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié, para ocupar la subsecretaría de Energía y Minería.

Continuó desempeñando esa función cuando el superministerio pasó a manos de Martín Kerchner y siguió al frente de la cartera una vez que Vaquié retomó como ministro de Economía en el inicio de la gestión de Rodolfo Suarez.

En abril de 2021 renunció como subsecretario de Energía para asumir como gerente general de PRC, la empresa estatal minera que se conformó tras la adquisición por parte de la Provincia de los activos del proyecto Potasio Río Colorado, de manos de la minera brasileña Vale. Su misión es dirigir el proceso de búsqueda un socio inversor para reactivar la explotación de la mina de sales de potasio ubicada en Malargüe.

En tanto, en abril de este año, Guiñazú fue postulado por el gobernador Rodolfo Suarez como representante de Mendoza en el Directorio de YPF en reemplazo de Martín Kerchner, quien fue electo como senador provincial. Desde ese entonces cumple paralelamente la función de director titular de las acciones clase D en la petrolera.

Al mismo tiempo, el ingeniero industrial sigue trabajando también como asesor técnico ad honorem de la Subsecretaría de Energía y Minería. En ese rol, en las últimas semanas fue el vocero del Gobierno provincial para explicar los detalles respecto del proyecto de exploración de cobre Cerro Amarillo, cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ingresó la semana pasada a la Legislatura.

En diálogo con MDZ Radio, Guiñazú se refirió a esta triple función que cumple y puso especial énfasis en que solo percibe una remuneración por su cargo en el directorio de YPF, ya que renunció a sus honorarios en PRC y la asesoría en el Gobierno provincial es ad honorem.

“Mi función previa era de subsecretario de Energía y Minería, con lo cual yo tenía a cargo todo lo que era petróleo, minería y energía. La diferencia es que antes tenía una visión más estratégica, más general de los temas y con el traspaso de Potasio Río Colorado a la Provincia hizo falta promover un equipo ejecutivo que se encargase del proceso de M&A. En mi experiencia previa en el sector privado ya manejé proyectos de este tipo de funciones y adquisiciones, por lo que le dije al gobernador que habiendo logrado el objetivo de lograr el traspaso de la compañía, me animaba a seguir para adelante en la tarea ejecutiva de conseguir un inversor para Potasio Río Colorado”, explicó.

A su vez, resaltó que “la dirección de YPF es una cosa diferente, no es un cargo ejecutivo. No soy gerente de YPF, no me tengo que hacer cargo del día a día ni muchísimo menos. La función del directorio es tener una visión estratégica del funcionamiento de la compañía, aprobar los grandes temas, pero YPF tiene un equipo de profesionales monstruoso, que cuando llega algo al directorio ya está súper cocinado, trabajado y analizado”.

Consultado acerca de un posible impedimento legal para ocupar al mismo tiempo entre estos roles estratégicos, el ingeniero remarcó que “no hay ninguna incompatibilidad”. “Fue un tema que pregunté. Yo no hubiera aceptado la dirección de YPF si hubiera tenido que renunciar a la gerencia general de PRC”, expresó.

Remarcó que “si yo estuviera dirigiendo la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) e YPF la verdad que podría ser. Pero una es una empresa minera que no tiene absolutamente nada que ver con el área petrolera y la otra es una dirección de una empresa petrolera de capitales mixtos, públicos y privados”.

“Con lo cual, no hay incompatibilidad. Lo hice estudiar al tema, lo digo con seguridad porque lo primero que hice fue sentarme con un abogado y plantear si había incompatibilidad desde el punto de vista funcional o problemas de conflicto de intereses entre los dos temas”, advirtió el funcionario.

De todas maneras, solamente percibe un sueldo por estas tres funciones. “Decidí renunciar a mis honorarios como gerente general de PRC. Yo solamente recibo honorarios por mi dirección de YPF. Porque si alguien me tiene que pagar, prefiero que me pague YPF y le ahorro la plata a Mendoza”, destacó.

“Yo me arreglo con mi remuneración de director de YPF, por más que mi trabajo sea mucho”, indicó y remarcó que se trata de tareas que tienen un corto plazo. “Si todo va bien, PRC va a tener un inversor en el corto plazo que traiga su equipo ejecutivo y yo pasaré a otra función o volveré al sector privado que es donde yo siempre trabajé”, subrayó.

“Hace 25 años que trabajo en el sector energético. Entonces para mí la posibilidad de estar en el directorio de la empresa de energía más grande de Argentina profesionalmente es súper interesante. Y sinceramente creo que agrego valor en YPF, por la visión, la experiencia que tengo y el hecho de haber pasado por el sector privado y público. Me siento cómodo trabajando allá. Y concluir el desafío de poner en marcha Potasio Río Colorado desde lo profesional para mí es un sueño”, concluyó Guiñazú.