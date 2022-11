Mauricio Macri tuvo que salir a mediar tras el exabrupto de Patricia Bullrich

Mauricio Macri hizo equilibrio en medio de la furiosa interna de Juntos luego del cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel. En una conferencia de prensa, el ex presidente eludió responder sobre el video en el que la titular del PRO amenazó al jefe de Gabinete porteño con la frase: "No me cruces más por los medios porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode".

Al ser consultado por ese tema, se limitó a decir: "No voy a opinar de algo que no vi". Sin embargo, Macri sí dedicó algunos consejos a los dirigentes de la coalición opositora que pujan por la candidatura presidencial, entre ellos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

"Ojala haya muchas propuestas en las primarias para que los votantes elijan. Que se presenten con sus candidatos y listas y transmitan sus ideas. Ahí tienen que poner la energía, no en agredir", enfatizó Mauricio Macri. Y agregó: "Le pido a todo JxC que tienen que demostrar competir con altura".

En cuanto al resultado del balotaje en Brasil, expresó que espera que el triunfante Luiz Inácio Lula Da Silva "encare un camino de desarrollo" en el país más grande del subcontinente. "Esperemos tener una agenda conjunta", remarcó.

Mauricio Macri repitió adem{as su pronóstico sobre el fin del "populismo", aseguró que si Juntos por el Cambio llega al Gobierno concretará "todas las reformas" que en su gestión eran consideradas "políticamente incorrectas" y dijo coincidir con una serie de medidas enunciadas por su par español Mariano Rajoy, quien habló de "poner orden" en las cuentas, bajar el gasto público y hacer cambios en las normativas laboral y previsional.

"Creo con convicción que el año que viene se acaba el populismo en Argentina por largas décadas", reiteró Macri al exponer en un foro organizado por la consultora Abeceb en el Yacht Club de Puerto Madero, donde compartió un panel con Rajoy, exjefe del Gobierno de España y dirigente del Partido Popular, y otros expresidentes del espectro de la centroderecha regional como el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Álvaro Uribe.