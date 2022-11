Mientras en la superficie se matan, en los subsuelos del PRO ya hay acuerdos

"La verdad es que parece que está todo estallado, pero ayer tuvimos una áspera pero productiva reunión". le confesó a MDZ uno de los intendentes que empezaron a diseñar la estrategia junto con Diego Santilli y Cristian Ritondo para que en los distritos que conducen los intendentes del PRO no haya otros candidatos de la misma fuerza que compitan entre sí ni tampoco en las localidades donde los llamados "territoriales" ganaron con nitidez sus PASO del año pasado.

Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz y Quilmes son claros ejemplos de lugares donde hubo definiciones categóricas. También las hubo en Merlo, Tigre y Esteban Echeverría, entre otras, pero aún no están del todo clara la decisión final. Mientras tanto, las diferencias y posicionamiento siguen marcando puntos de desencuentros y reacomodamientos que profundizan la posibilidad de una interna sin ningún tipo de código. En términos gráficos, sería una V, con candidatos nacionales y provinciales compitiendo, pero abajo, en las intendencias, unidad.

Ayer se produjo el anuncio de Patricia Bullrich que, vía Twitter, le daba la bienvenida a su equipo de trabajo a Néstor Grindetti, el intendente de Lanús que se postula para ser candidato a gobernador y que tiene todos sus afiches junto con Mauricio Macri. "Es el Audi o el Passat. Por supuesto, Macri es el de los anillos", le decía un operador que sabe que siempre debe haber un plan alternativo.

Néstor Grindetti junto a Patricia Bullrich.

Mañana Grindetti recibirá en su municipio a Cristian Ritondo para inaugurar un local del PRO. Ritondo, quien mantuvo una áspera y a la vez entretenida discusión con Diego Valenzuela en la reunión de ayer donde se dirimieron las estrategias electorales a seguir. La dupla del intendente de Tres de Febrero con Diego Santilli genera una gran potencia cada vez que se presentan y ahora los estrategas de campaña del equipo del colorado los mandan a los territorios mucho más seguidos.

Mientras Bullrich, quien ratifica que sus candidatos a gobernador siguen siendo Javier Iguacel y Joaquín De la Torre, se juntaba con el jefe comunal de Lanús, en Ituzaingó se dio una nueva presentación de los dos Diegos. Luego de una recorrida por distintos barrios y lugares, algunos emblemáticos como el límite con Merlo, la comitiva que encabezaba el candidato local Gastón Di Castelnovo recorrió Castelar y terminó armando una reunión con más de 150 asistentes en un amplísimo local de la calle Santa Rosa, muy vinculada con el mate y la yerba.

En el encuentro Valenzuela era reconocido por su decisión de anular las tasas de habilitación y otras medidas tendientes a simplificar y eliminar los costos operativos de las empresas y comercios que se instalan en Tres de Febrero. En tanto Santilli sorprendió a todos por un pedido urgente que hizo antes de iniciar la charla, cosa que provocó la risa cómplice de todos los presentes.

Diego Santilli acompañó a Diego Valenzuela.

Como datos importantes sorprendió cuando reclamó airadamente la implementación de la boleta única en papel, la necesidad de empezar a ejecutar los cambios desde el primer día y recordó su paso como ministro de Seguridad en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires cuando al incorporar a 20.000 policías en la creación de la Policía Metropolitana lo primero que hizo fue tomarles un examen. Es decir, si Bullrich o Ritondo intentan poner este tema como propio, ya saben que él formó una fuerza nueva y armó el anillo de seguridad que hoy rodea CABA.

"Le exigimos que vuelvan a formarse y además a entrenar. Cuando le pedimos que dispararan a una hoja A4 puesta a cinco metros, la mitad no le dio. Entonces redoblamos nuestros esfuerzo para luego ponerlos a patrullar", recordó "el colorado". Irónico, un legislador que no lo tiene entre sus preferidos, suele criticarlo al sostener que sus pensamientos no son muy claros. "No es ni blanco ni negro... Es colorado", dice y se ríe.

Pero Santilli no es el único damnificado de la desconfianza ajena. Todos parecen haber ingresado en una vorágine que les impide acomodar mecanismos y propuestas que antes estaban mucho más aceitadas y no entraban en la "picadora" de la carrera interna. El encuentro virtual de la semana pasada para discutir cómo se pararán los intendentes del PRO en la discusión del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires no contó con la asistencia de otros tiempos y varios jefes comunales hasta mandaron a sus secretarios de hacienda para escuchar lo que se debatía.

"Efectivamente, ya empezamos a notar que si algo lo propone un amigo de Ritondo o de Grindetti, alguien lo sale a cruzar y viceversa. Nadie quiere darle un centímetro de ventaja o simplemente acordar porque después empiezan las recriminaciones", le dijo a MDZ un legislador que también tiene vos y voto a la hora de llevar la expresión partidaria a la discusión con el kirchnerismo bonaerense.