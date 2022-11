Bullrich-Milei, la fórmula que buscan los liberales y los duros del PRO

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, se encuentra delante de un escenario determinante. El economista liberal enfrenta una dialéctica presidencial: establecerse en un estructura fuerte como Juntos por el Cambio o cortarse e ir con su frente hasta el final.

El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei.

Fuentes de alto nivel del PRO afirmaron que dentro del espacio no saben qué hacer con la magnitud del diputado liberal. Milei no se quiere sentar con cualquiera y se respalda en la línea que lo trajo hasta este lugar de credibilidad electoral: blanco o negro, casta o no casta.

El ícono del liberalismo argentino irrumpió en la política y se lo dejó pasar desapercibido. En un principio, los políticos de alto calibre y mayor trayectoria lo pasaron por alto como si fuera un personaje pasajero. Milei en la actualidad se posiciona como el segundo candidato presidencial con mayor intención de voto y mejor imagen de cara a las elecciones de 2023.

La consultora Zuban Córdoba publicó un informe en el que posiciona de forma determinante al economista. Milei alcanza una intención de voto total del 42%, un voto seguro es del 15,3% y un voto probable del 26,7%. La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, es la única candidata que se encuentra por encima del legislador porteño. La exministra de Seguridad cuenta con una intención de voto total del 48,8%, un voto seguro del 16,3% y un voto probable del 32,5%.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

La vicepresidenta del partido Libertario Nacional, Lilia Lemoine, afirmó en diálogo con MDZ que Bullrich le parece una "mujer confiable". Dentro del PRO ratificaron que el único diálogo que mantiene Milei es con la presidenta del PRO y el expresidente Mauricio Macri.

Una fuente de alto rango liberal reveló que una alianza con el PRO no es imposible. El objetivo de Milei se establece en realizar los cambios económicos y sociales que cree necesarios. La cuestión planteada respalda en si el líder liberal aceptaría manejar el ministerio de Economía bajo un mandato de JxC.

Una fórmula presidencial Milei-Bullrich y viceversa sería imbatible electoralmente. Los números que tienen ambos candidatos no tienen competencia bajo ningún aspecto. La decisión política entonces descansa en ambos partidos. Milei debe decidir si estaría dispuesto a sumergirse en la 'casta' de Juntos por el Cambio.

Juntos por el Cambio.

Los dirigentes duros del PRO también deben analizar la viabilidad de la inclusión del ícono del liberalismo argentino en el partido. Los radicales tienen un fuerte punto de cruce con Milei y no ven de buena forma la competencia de éste dentro del espacio. En los pasillos de Uspallata se dialoga la posibilidad de que la parte liberal de la oposición migre hacia la Libertad Avanza en caso de que no dejen competir a Milei en el partido.

La cuestión en la que se hace más énfasis es en la del diálogo. Los dirigentes abiertos a nuevas propuestas liberales tienen el principio del café y de la charla; más centrado en la ambigüedad y el arreglo político. Las elecciones de 2023 continúan siendo un dilema y las elecciones PASO una incertidumbre más.

El frente oficialista afirmó que tienen una posición definida en lo negativo respecto a las elecciones primarias. Asimismo, una fuente cercana al presidente Alberto Fernández afirmó que la intención del primer mandatario no es quitar la instancia previa de elecciones bajo ningún aspecto.