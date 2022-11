Daniel Scioli dio por sentado qué hará Cristina Fernández de Kirchner de cara a las próximas elecciones

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner evaluará "cuando llegue el momento" cuál es la "mejor propuesta para la sociedad argentina" de cara a las elecciones presidenciales de 2023 y afirmó que la exmandataria tiene "un gran sentido de la responsabilidad".



"Cristina tiene un gran sentido de la responsabilidad. Cuando llegue el momento evaluara qué es lo que mejor. Así lo hizo en el año 2019. Ella apostará a la mejor propuesta para la sociedad argentina", aseguró Scioli.



En ese sentido, el excandidato presidencial sostuvo que la vicepresidenta "va a hacer lo que tenga que hacer" como ocurrió antes de las elecciones de 2019, cuando eligió a Alberto Fernández para que encabezara la fórmula del Frente de Todos que se impuso en esos comicios.



"En esta oportunidad, Cristina irá haciendo una evaluación con la experiencia que tiene y generará las condiciones para que puedan definirse las candidaturas. Creo que las PASO son una gran herramienta", aseguró.



Consultado sobre si volvería a ser candidato a presidente, Daniel Scioli consideró que hoy tiene la "gran responsabilidad" de encarar la segunda etapa de la misión que le confiaron al ser embajador en Brasil "con un objetivo muy claro que es llegar a un gran acuerdo con (el presidente electo) Lula da Silva y fortalecer la región".



"Hoy por hoy estoy abocado a este acuerdo que le va a dar un gran envión al país. Hay una gran afinidad entre Alberto y Lula y todo eso hay que traducirlo en hechos concretos. Estoy siempre para ayudar, colaborar donde crea que puedo dar un servicio al país como hice a lo largo de mis 25 años de carrera política", remarcó.



Además, Scioli consideró que hoy puede ayudar al Gobierno desde su rol como embajador y destacó que más allá del proceso electoral brasileño "no se detuvo nunca la agenda bilateral" que logró recuperar al país vecino "como primer socio comercial de Argentina".



"Si con alguien política e ideológicamente tan diferente he logrado estos avances, ahora, al poder desarrollarse con plenitud la diplomacia presidencial entre Alberto y Lula, se va a poder acordar un camino de integración", expresó en referencia al presidente saliente Jair Bolsonaro.



Scioli recordó que a Alberto Fernández "le ha tocado gestionar con dos años de pandemia, luego con las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia y los condicionamientos del préstamo" que tomó el expresidente Mauricio Macri con el FMI en 2018.



"Ahora estamos en un nuevo contexto mundial, es otra agenda y también se abren nuevas oportunidades. No solo considero que se puede estar bien, sino que considero que se puede estar mucho mejor", aseveró.



Y agregó que hoy el plan de Argentina es "recomponer el salario real, combatir la inflación y recomponer las reservas".



"El país se levanta de abajo para arriba. Y en eso hay que generar un circuito virtuoso de crecimiento y en ese Brasil puede ayudar mucho a eso", completó el también exgobernador bonaerense.