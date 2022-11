Tras su problema de salud, Alberto Fernández publicó un sentido mensaje

El presidente Alberto Fernández agradeció "profundamente los mensajes de aliento y preocupación" a raíz del cuadro de gastritis erosiva son signos de sangrado que presentó durante la Cumbre del G-20 que se llevó a cabo en Bali, Indonesia.



"Les agradezco profundamente los mensajes de aliento que me han hecho llegar y la preocupación por el episodio de salud que sufrí en Bali. Estoy sinceramente conmovido por ellos. Me encuentro ya en franca recuperación, siguiendo los cuidados y controles indicados", señaló Fernández a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.



El jefe de Estado también agradeció "al equipo médico de la Presidencia, así como a quienes me atendieron en el Sanglah Hospital de Bali y a todos quienes me acompañaron en estos días".



"Mi gratitud por su prestancia y su afecto", remarcó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Les agradezco profundamente los mensajes de aliento que me han hecho llegar y la preocupación por el episodio de salud que sufrí en Bali. Estoy sinceramente conmovido por ellos. Me encuentro ya en franca recuperación, siguiendo los cuidados y controles indicados. — Alberto Fernández (@alferdez) November 17, 2022





Ayer, en declaraciones radiales desde Bali, Fernández aseguró que se encuentra "muy bien" de salud y contó que el cuadro que se le manifestó el pasado martes es un problema que "arrastra" desde hace varios años y que a su regreso al país se hará estudios "más cuidadosos".



El mandatario reconoció que atravesó "un mal momento que pasó rápido", pero que lo obligó a "restringir la agenda" que tenía prevista cumplir en esta cumbre.



"Fue un mal momento. Tuve un problema estomacal que arrastro desde hace varios años pero que nunca se había manifestado con el sangrado", confió Fernández.



Fernández concluirá hoy en Madrid, España, la gira que primero lo llevó a París, Francia, y luego a Bali, Indonesia.



Aprovechando la escala técnica para la reposición de combustible para regresar a la Argentina, Fernández se reunirá a las 16 horas local (las 12 de nuestro país) con la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez.



El vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas arribó a las 5.15 hora de España (1.15 de la Argentina), procedente del aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali.



Acompañan al Presidente el canciller Santiago Cafiero; el ministro en Economía, Sergio Massa; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti; el vicejefe de la Jefatura de Gabinete, Juan Manuel Olmos; y el embajador argentino en Estados Unidos y sherpa del G20, Jorge Argüello.