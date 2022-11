Se fracturó el Partido Verde y arrancó el éxodo de referentes locales

El único diputado que tiene el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, echó de su puesto de asesora a la exsenadora provincial Andrea Blandini. La exlegisladora estaba por lanzarse como precandidata a vicegobernadora junto al referente ambientalista Eduardo Sosa, que sería el aspirante a gobernador. Esto desencadenó que ambos abandonaran el partido. También se fueron otros referentes. En diálogo con MDZ, Blandini dijo que es un caso de violencia política y lanzó una contundente frase: “Cuando la mujer es golpeada, si vuelve, la matan”. Apuntó contra Fuggazzotto y el exlegislador Mario Vadillo.

La exsenadora que viene de militar toda su vida en el peronismo, decidió pasarse al Partido Verde hace dos años luego de rebelarse contra el PJ por no haber defendido de manera orgánica la ley 7722 –que restringe la actividad minera- cuando en diciembre de 2019 el gobernador Rodolfo Suarez (Cambia Mendoza) intentó modificarla. Ese hecho generó un gran distanciamiento de Blandini respecto de su partido pero además comenzó a acercarse a los verdes. En ese caso, según contaron dirigentes cercanos a exlegisladora, Fugazzotto se sumó a trabajar con ella como asesor y ella le pidió que reorganizara el Partido Verde.

El año pasado, cuando fueron las elecciones legislativas, el espacio sorprendió con los resultados: quedó por primera vez en su historia como tercera fuerza en una elección muy polarizada entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos. Fugazzotto consiguió una banca en la Legislatura y en varias comunas, el Partido Verde logró lugares en los Concejos Deliberantes, como en Capital y Rivadavia. Durante este año, siguieron funcionando como partido pero comenzaron a verse las diferencias entre ellos. Por un lado,empezó a correr la versión de que la fuerza haría una alianza con el precandidato a gobernador Omar de Marchi, quien es el referente del PRO y competirá con el precandidato radical dentro de Cambia Mendoza. Por otro lado, otro sector del partido, impulsó la fórmula Sosa- Blandini- como contó MDZ a comienzo de noviembre- que sería lanzada en las próximas semanas.

En medio de todo esto, a Blandini le llegó un telegrama de despido: Fugazzotto la desvinculó de su trabajo como asesora de su banca. Esta situación, que la exsenadora la calificó de violencia política, es decir de un tipo de violencia de género que está tipificada en la ley 26.485 por la cual constituye un obstáculo que impide la plena participación y el ejercicio de los derechos políticos de mujeres. Luego de que el diputado la echara, Blandini decidió irse del partido. “Si la mujer es golpeada, si vuelve, la matan”, expresó y no sólo se refirió al diputado sino también a Vadillo porque según la dirigente, tuvo prácticas en contra de su desarrollo dentro del partido.

Emanuel Fugazzotto y Andrea Blandini antes de la pelea.

Consultado por MDZ, Fugazzotto aseguró que terminó la relación laboral con Blandini porque “no cumplía con lo que se le pedía en el trabajo” y aclaró que de ninguna manera esperaba “que se fuera del partido”. Sostuvo que “las decisiones que tomaron tanto Blandini como Sosa son personales pero nada tienen que ver con haber terminado con su contrato laboral”.

La exlegisladora consideró dejar el partido tras este hecho pero además porque no se sentía representada por la inclinación política que buscaba un sector que no estaba vinculado al “campo popular”, según le dijo a varios dirigentes. Ella era la vicepresidenta del partido y un grupo no estaba a favor de su candidatura con Sosa, sino de que la fuerza tomara otro destino político. Además, porque cree que la decisión de Fugazzotto está vinculada a una actitud violenta. También dejó el partido Sosa, (quien fue durante los dos primeros años del gobierno de Alfredo Cornejo -2015-2017-jefe de Gabinete de la secretaría de ambiente y actualmente es director de ambiente del municipio de San Carlos). El ambientalista envió un comunicado dejando en claro que renunciaba a la fuerza y por lo tanto, a su cargo de secretario de formación política y como precandidato a gobernador. No quiso hacer declaraciones al respecto.

Blandini fue candidata a senadora provincial del Partido Verde en 2021.

La secretaria de género Claudia Lazzaro también se fue. El sábado pasado hubo una reunión de mujeres del Partido Verde convocada para charlar “sobre diversas situaciones de total inequidad que hemos percibido varias mujeres por parte de nuestros compañeros y consideramos urgente revertirlas”, según consta en un comunicado posterior. El lunes hubo un encuentro que incluyó a varones y tras él, Sosa dejó la fuerza.