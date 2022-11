Entre el acuerdo con el FMI y la pobreza política

El presidente Alberto Fernández junto con Sergio Massa, se reunió en Bali con Kristalina Georgieva , directora del Fondo Monetario Internacional. Esta última manifestó que el acuerdo tiene un rumbo "exitoso". MDZ Radio analizó junto al especialista económico Carlos Burgueño, sobre esta reunión y el accionar político frente a los problemas económicos argentinos.

“Lo que la Argentina le pidió al FMI es que atienda el tema de los sobrecargos, es decir, la tasa de interés. A nuestro país por facilidades extendidas se le cobra una tasa de interés del 4,05% y reclama que se cobre una tasa de interés especial, la mínima del 1.05%. No es un tema menor, son casi 12 mil millones de dólares menos por año”, comenzó explicando.

En este sentido, Burgueño dijo que la directora del FMI no aceptó este pedido, ya que que en estas circunstancias no puede alterarse el acuerdo de facilidades extendidas, a menos que sea una medida a nivel mundial y no sólo para Argentina.

“Para Kristalina Georgieva el acuerdo con el FMI “es un éxito”, para Máximo Kirchner es criminal, irracional e impagable ¿Quién tiene razón en eso?, hay alguien que tiene que estar equivocado”, argumentó.

Para el especialista, el acuerdo con el FMI fue el hecho que ‘partió’ a la coalición gobernante, ya que Alberto o Massa deberían haber refutado los dichos de Georgieva, teniendo en cuenta las ideas de Máximo.

Falta de contenido político

Frente a los problemas inflacionarios, el especialista dijo que “Argentina no tiene estrategia estructural para combatir la inflación. La única manera de combatirla es con un acuerdo político de mediano y largo plazo, y los políticos están con cuestiones de ellos, no de la gente”, argumentó Burgueño.

Además el especialista afirmó que los políticos argentinos, “están en una especie de competencia para ver quien dice más barbaridades”. Los dichos del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, para él, fueron un ejemplo, cuando tildó de “retrasada mental” a María Eugenia Vidal en un acto oficial.

“Estamos en un panorama muy conmovedor. La gente tiene otro problema, hoy el tema de la agenda es el Consejo de la Magistratura, en medio de todas estas frases, la clase política no está discutiendo cómo solucionar la inflación y la crisis actual”, concluyó.