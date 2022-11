Duras declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta contra Mauricio Macri

A pocos meses de comenzar a definirse las precandidaturas, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri "no es el dueño de los votos", y destacó a las PASO como única herramienta para dirimir quién se enfrentará al kirchnerismo en los comicios presidenciales del año próximo.

"En ningún lugar del mundo a falta de un año están los candidatos, yo nunca me meto en peleas internas. Diferencias en privado por supuesto que se expresan. Los dueños de los votos son los vecinos, los argentinos, por lo que no hay dueño del voto. La mejor manera de definir los candidatos es a través de las PASO. Se puede presentar Macri, María Eugenia Vidal, (Facundo) Manes, (Elisa) Carrió, (Patricia) Bullrich y yo. Faltan meses para la votación", expresó Horacio Rodríguez Larreta en el programa W Ver y Rever (TN).

Asimismo, el ejecutivo porteño evitó referirse a una postulación presidencial suya en 2023 al precisar que "con todos los problemas que hay en Argentina, no es momento de candidaturas", y reiteró: "Yo lo que pienso lo digo en privado y en público. Lo que nunca voy a hacer son peleas internas. Creo en la firmeza que le resuelve los problemas a la gente. Me cerraron las escuelas y las mantuve abiertas, no perdimos un solo día de clase. Esa es la firmeza que vale. No creo en las bravuconadas para la tribuna. Eso puede generar ruido, pero no le cambia la vida a nadie".

De todas maneras, se refirió a la campaña electoral que plantea Juntos por el Cambio de cara al año que viene y señaló: "Tengo la plena convicción de que hay que trazar un rumbo, sostenerlo en el tiempo, definir un modelo de desarrollo integral. Estamos trabajando con un equipo multidisciplinario porque nuestro plan incluye todo".

"Esto requiere un plan de estabilidad. Con estos niveles de inflación, no hay plan de desarrollo que valga. Hoy la Argentina podría duplicar sus exportaciones en seis años. Con el litio del norte, con la energía de Vaca Muerta, con los alimentos que hoy el mundo entero necesita, con la capacidad emprendedora de nuestros jóvenes y con el turismo", evaluó.

Por otro lado, Rodríguez Larreta sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner "cruzó una raya" al proponer la designación de sus candidatos a ocupar los puestos en el Consejo de la Magistratura y desconocer el fallo de la Corte. "Ella quiere tener control de la Justicia, lo ha intentado de muchísimas maneras. Lo intentó con la reforma judicial, con la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, lo está intentando con el proyecto de modificación de la Corte y esto de ahora", cuestionó.

En cuanto a la vicepresidenta, el dirigente macrista precisó que "está enojada, agresiva y se pelea", al tiempo que agregó que "esa grieta es la razón por la cual Argentina está como está", por lo cual señaló: "Tenemos que terminar con la grieta, no hay manera de seguir con esta polarización. Ella todo el tiempo utilizó la actitud de polarización y grieta. Tenemos que terminar con esto".