Mauricio Macri sigue sin definir su candidatura

El expresidente Mauricio Macri reapareció en la noche del lunes en una entrevista televisiva y expresó su confianza en Juntos por el Cambio, a pesar de las diferencias que expresan sus dirigentes, al tiempo que cuestionó duramente al Gobierno de Alberto Fernández, del que dijo que está "sin rumbo, no tiene plan se ha dedicado a destruir oportunidades”.

En sintonía con su reciente libro, titulado Para qué, Macri afirmó la necesidad de "discutir para qué vamos a volver y cuáles son los valores que nos van a sacar de décadas de decadencia", si bien no precisó si se presentará nuevamente como candidato a la Presidencia, y al respecto señaló que su rol hoy está puesto “en debatir ideas”, para concluir afirmando que "no me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan, hoy me siento cómodo haciendo esto: alentando a dirigentes valiosos”.

“Hay que establecer reglas de juego claras. Si a la gente le decimos que es fácil, nos vamos a volver a equivocar”, indicó antes de mostrarse irónico al señalar que está “comprando cascos especiales” dado que Pablo Moyano “ya nos anunció que van a venir con más piedras”. “En un país donde existen Pablos Moyanos nadie invierte y si nadie invierte no hay trabajo, y si no hay trabajo no salimos de la pobreza”.

Macri también presentó su mirada sobre la interna del Frente de Todos para afirmar que “el peronismo ha perdido la dignidad” y “está sometido a ideas trasnochadas que no tienen que ver con su raíz”. “Esta versión del kirchnerismo defiende a los que no trabajan, los que defendemos a los que trabajan somos Juntos por el Cambio”, agregó, para volver a mostrarse irónico señalando que “si Perón resucitase hoy, se afiliaría a Juntos por el Cambio”.

"No me volví peronista, trato de recordarles a ver si recuperan la memoria, el rumbo y el sentido de la vida. Están todo el tiempo tratando de ordeñar la vaca del otro, es terrible lo que pasa”, prosiguió, para aclarar que no cree en “la grieta entre personas”, sino “entre ideas anacrónicas, destructivas, y las ideas modernas”.